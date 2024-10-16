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娛樂

【娛樂場】泰國女同志片《跳越時空的愛戀》 穿越星空深入海底呼喚愛

【明報專訊】泰國人氣女星Sarocha Chankimha（Freen）與Rebecca Patricia Armstrong（Becky）2022年憑GL（Girls' Love）劇《粉紅理論》爆紅，劇集在YouTube觀看次數累計達8億。「FreenBecky」CP大受歡迎，二人攜手首度進軍大銀幕，主演《跳越時空的愛戀》，集愛情、友情及平行世界元素，穿越星空、深入海底，在多重宇宙呼喚愛，在泰國上映時成新片票房冠軍。

英文名《URANUS2324》別具意義

《跳越時空的愛戀》英文片名《URANUS2324》，靈感源自一本名為《即使NASA也無法把你帶回來》的小說。製作團隊被書名深深吸引，認為既浪漫又富戲劇性，於是以NASA的行星探索為背景，創作這部電影。《URANUS2324》直譯為「天王星2324」，其中「2324」是泰國佛曆年份，對應公元1781年，正是天文學家Sir William Herschel發現天王星的年份。

天王星擁有數顆衛星，這些衛星均以希臘神話中的神祇命名，其中一顆名為「丘比特」，象徵愛情。製作團隊將「天王星」的元素與愛情的概念結合，融入電影中，想傳遞：「即使我們無法看見彼此，但只要我們相信對方的存在，並竭盡全力尋找，最終我們定能再次相遇。」

太空人琳（Freen飾）與自由潛水選手嘉菲（Becky飾）從好友昇華為戀人，互相扶持，攜手追夢。琳執行太空任務時遇猛烈太陽風暴，嘉菲在幽暗深海中因缺氧瀕死，命懸一線之際，一股神秘力量將二人帶入多個平行世界，她們一次次重逢，愛火重燃。琳與嘉菲無論在現實世界或平行宇宙，愈努力讓愛圓滿，愈是遺憾，彷彿無法擺脫命中注定的悲劇分離…… .

兩女為演活角色下苦功

Freen戲中飾演泰國首名女太空人，要穿上重達20公斤的太空裝，全片親自上陣吊威也拍攝太空漫遊場景，Freen說：「吊威也的訓練非常有挑戰，學習了如何在空中旋轉，讓自己看起來像在失重狀態」。Becky為飾演自由潛水選手，花4個月時間高強度訓練，學習自由潛水的技巧，力求呈現最真實演出，「從基礎開始學習，在耳壓平衡和憋氣方面遇到困難，這讓我不得不加強鍛煉，提高肺活量」。

《跳越時空的愛戀》獲泰國文化部「軟實力計劃」認證資助，製作費高達6000萬泰銖（約1.4千萬港元）。製作團隊與泰國太空機構「地理資訊和太空技術發展中心」及太空新聞媒體「Space TH」合作，深入研究過去、現在及未來的太空事件，力求真實呈現每個細節。團隊又特別製作一艘跟實物大小一樣的太空船，設計靈感來自現代太空船與NASA的月球太空站。

《跳越時空的愛戀》 10月24日 香港上映

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