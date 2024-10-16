明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

開咪詳述遊日險瞓街經歷 森美拒爆中介平台名

【明報專訊】森美跟太太到日本旅行，經旅遊中介網站訂酒店，抵大阪當日臨時獲通知被取消訂房，險要瞓街成熱話。森美前晚平安回港，昨日開咪主持商台節目《早霸王》詳述事件經過。不少人質疑他事前沒有confirm、未畀錢和訂平價酒店等，森美親解謎團，稱太太透過中介網站訂機票酒店，已付款並一周前confirm，房間每晚2000元，未算太便宜。

太太抗拒住情趣酒店

森美稱被取消酒店訂房後未算太驚，雖然大部分酒店已爆滿，但太太找到索價5萬港元一晚的總統套房，他們未有入住，「之後考慮其他可行辦法，包括住網吧、膠囊酒店、情趣酒店等，太太表示最抗拒情趣酒店，然而眾多後備住宿爆滿」。夫妻找了很久仍找不到房間，愈夜愈徬徨，之後在原先訂房的同一網站找到房間，隨即再付款獲confirm，結果再收通知房間被取消，網站回覆是沒有confirm他的訂單。最後幸獲朋友在其他旅遊中介為他訂房而不用瞓街。

網民最關心涉事中介平台是哪一間，森美表示不會公開透露名字，着大家毋須揣測，「今次事件相信是平台系統的問題，過程中哪個單位出錯無從稽考，我認為類似事件其實眾多平台都出現過，希望這類中介平台能夠密切監測服務質素」。有律師朋友提議代他出信，森美說難了解事件的責任方，除非他要提告，酒店聲稱沒有收訂單，中介又說是不可控制的情况。他向酒店業朋友了解，有機會是酒店over booking，原先已放房給中介，當客滿便彈走那些顧客，酒店也有責任。

娛樂組

上 / 下一篇新聞