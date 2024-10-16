開咪詳述遊日險瞓街經歷 森美拒爆中介平台名

太太抗拒住情趣酒店

森美稱被取消酒店訂房後未算太驚，雖然大部分酒店已爆滿，但太太找到索價5萬港元一晚的總統套房，他們未有入住，「之後考慮其他可行辦法，包括住網吧、膠囊酒店、情趣酒店等，太太表示最抗拒情趣酒店，然而眾多後備住宿爆滿」。夫妻找了很久仍找不到房間，愈夜愈徬徨，之後在原先訂房的同一網站找到房間，隨即再付款獲confirm，結果再收通知房間被取消，網站回覆是沒有confirm他的訂單。最後幸獲朋友在其他旅遊中介為他訂房而不用瞓街。

網民最關心涉事中介平台是哪一間，森美表示不會公開透露名字，着大家毋須揣測，「今次事件相信是平台系統的問題，過程中哪個單位出錯無從稽考，我認為類似事件其實眾多平台都出現過，希望這類中介平台能夠密切監測服務質素」。有律師朋友提議代他出信，森美說難了解事件的責任方，除非他要提告，酒店聲稱沒有收訂單，中介又說是不可控制的情况。他向酒店業朋友了解，有機會是酒店over booking，原先已放房給中介，當客滿便彈走那些顧客，酒店也有責任。

娛樂組