袁偉豪籲「野男」戒色爭冠軍 姚子羚再任嘉賓非為相睇

袁為養家主動向客戶搲撈

狀態回勇的袁偉豪透露過去10個月主力湊仔，笑言快湊到有「爸爸手」，兒子「袁咕碌」快一歲，逐漸掌握囝囝生活習慣，可抽時間健身及跑步，加上控制飲食，瘦了少少。工作方面除等公司安排，他開始主動接洽客戶，看可有機會合作再轉介給公司，「可能有小朋友後改變了，既然不是太忙，就主動聯誼創造多些工作機會，太太（張寶兒）會幫我收卡片，都是為屋企和自己打算，即使話我『搲撈』也沒所謂，啲人鍾意點講就點講」。

關經翰和鄧家朗同於觀眾推選「我推的最Hot野男！」獲高票數，二人均有信心奪冠。袁偉豪建議戒色，關經翰稱未有伴侶，可以很專注參賽。有女朋友的鄧家朗說：「不要接觸那麼多，免影響力量，女朋友都明白。」鄧家朗最終未能晉級，關經翰、李清杰、梁景𡺤和劉梓謙成終極4強，昨日角逐冠軍寶座。

姚子羚讚胞妹沖繩婚禮好浪漫

姚子羚昨日再上節目任嘉賓，睇好關經翰奪冠。問是否喜歡這類型男仔？她笑道：「第一次見，可以先做朋友，也試過相差一年的姊弟戀，不過最多只能相差5歲，怕差太遠有代溝，我上節目不是為識男仔。」她早前到沖繩出席胞妹婚禮，大讚於玻璃屋行禮十分浪漫，自己將來結婚只會選擇簡單簽字，「媽媽沒有催婚，她不想我為結婚而結婚，最緊要找到適合對象，就算六七十歲結婚都得」。

記者：林祖傑