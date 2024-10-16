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娛樂

前夫鄭中基暫別聲明提「短暫婚姻」不開心 蔡卓妍無留意新聞：祝佢幸福

【明報專訊】蔡卓妍2006年與鄭中基於美國洛杉磯秘密註冊結婚，2010年爆出已婚後開記者會宣布正辦理離婚，轟動全城。鄭中基早前突然宣布跟經理人何慶湘終止合作後，自爆多年來壓力大患抑鬱症，再飲酒逃避，決定暫停演藝工作到美國參加戒酒中心療程。他還提到過往因「經歷一段好短嘅婚姻」不開心，令人聯想到指蔡卓妍。蔡卓妍昨日出席活動表示未有留意鄭中基的事，只說：「祝佢幸福。」

記者：柯美

41歲蔡卓妍（阿Sa）昨日以形象大使身分出席在銅鑼灣舉行的「莎莎婦女銀袋日2024」記者會，一身粉紅衣著現身，自封「迷人pink lady」。問有沒有留意前夫鄭中基早前發聲明宣布暫別娛樂圈？阿Sa說沒有留意。對於聲明中提到之前一段「好短的婚姻」令他不開心，她聞言只說：「祝佢幸福。」

提到早前Twins廣州巡迴演唱會，阿Sa在台上暈眩，回家驗出發燒，她估計可能連續舉行兩場演唱會太累，加上月事前夕，致免疫力下降，昨日出席活動前也有一點不舒服，「今年犯太歲，小病是福」。

伙張繼聰拍賀歲片 怕難忍笑

阿Sa稱要明年才有時間調理身體，日內完成內地最後一站巡唱後，專心與張繼聰拍賀歲片，年底赴美加和英國繼續巡唱，「之前去日本福岡旅行休息，得幾日，未能叉足電，期望明年可以放一個長假，現在這年紀，不可以再咁捱法」。現在才拍賀歲片，會否有點趕急？阿Sa認為拍喜劇沒問題，劇本不會太複雜，和張繼聰之前合作過，有一定默契。阿Sa開心再有機會拍喜劇，「已有一段時間沒拍喜劇，我最喜歡拍喜劇，喜歡它的氛圍，要令人笑不容易，比讓人喊更難。我對阿聰（張繼聰）有信心，驚自己到時忍不到笑」。

好姊妹鍾欣潼（阿嬌）之前減肥成功，上月出席澳門表演時，身形脹了不少，被網民嘲中了「不瘦降」。阿Sa認為最重要健康和開心。有網民覺得阿嬌就算肥都一樣靚，阿Sa認同：「她一向都靚。」

不代阿嬌回答身形翻脹

問到阿嬌是否因喜歡吃東西，令體重上升？阿Sa稱不代回答，叫大家下次見到阿嬌，親自問對方，反稱自己喜歡吃東西，要維持體重和身形很辛苦，會盡量控制食量及堅持運動，最近重拾打網球樂趣，「我最憎運動，網球是我唯一喜歡的運動，20幾歲時學過，已有一段時間冇打」。打網球要搵對手？阿Sa說：「大把，男女都有，現在跟教練學習居多，秘密練兵，學有所成才跟其他人打波。」可有追求者自薦跟她練波？她笑稱只有哎哋老公關智斌想跟她打波，「其他隨緣吧，有就有。（不心急拍拖？）係你哋唔好咁急。」

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