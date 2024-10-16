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娛樂

AK曬泰文冧泰國歌手 楊樂文不敢直視性感BOWKYLION

AK曬泰文歡迎泰星來港 10.16生日獲教主贈ASMR
193轉揸古董車 搵師傅補堂 保錡爆肥仔拍團綜全裸上陣

【明報專訊】ViuTV音樂節目《CHILL CLUB》昨日於沙田的商場舉行《CHILL CLUB Thai Pop Special》記者會，宣布製作節目讓香港與泰國歌手crossover合作，並於12月20日舉行音樂會《CHILL เก่ง Music Festival》。MIRROR、ERROR、P1X3L部分成員偕COLLAR出席記者會，同場還有泰國小天后BOWKYLION、F.Hero、D Gerrard和PROXIE等，吸引大批粉絲企滿多層商場。BOWKYLION穿白色貼身開窿短裙，相當搶鏡，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）承認不敢直視小天后，透露音樂會將與對方合唱，為了表演，到時BOWKYLION如何性感也要直望她。副隊長江𤒹生（AK）為盡地主之誼大曬泰文，逗得一班泰國歌手開心拍掌。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

MIRROR正副隊長Lokman和AK伙隊友盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）、姜濤；ERROR成員梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）與吳保錡；COLLAR、P1X3L成員歐鎮灝、ROVER、小塵埃和何洛瑤（Sica）等出席《CHILL CLUB Thai Pop Special》記者會，泰國代表包括小天后BOWKYLION、F.Hero、D Gerrard、PROXIE、QRRA、及SERIOUS BACON。

MIRROR新團綜笑料百出

AK與Jeremy談到分別與F.Hero及女團QRRA合唱，前者即曬3句泰文致歡迎詞，逗得一班泰國歌手開心拍掌。AK說：「希望讓他們感受到香港人的溫暖，我盡地主之誼。」6名MIRROR成員預告在12月音樂會跟BOWKYLION合唱，Lokman表示有跟對方打招呼，希望多點時間綵排，熟落一點可以多點交流，又想挑戰唱泰文歌。BOWKYLION昨日衣著性感，他笑言不敢直視，「不知她到時衣著如何，演出時候就要直望」。

MIRROR正拍團綜挑戰廚藝，Anson Lo說：「我會用不同烹飪方法，炮製從未煮過的菜式。」有沒有隊友是地獄廚神？他望住其他隊友笑說：「為何望住我？」Edan稱節目中有很多驚喜和笑料，Lokman抵死回應：「只有意外地好食，以及意外地難食。」姜濤笑言廚藝方面不會多言，AK爆姜濤是最chok一位。

Anson Lo贈AK「ASMR」

AK今日32歲生日，表示會與家人食飯慶祝，叫隊員派利市表心意。Lokman搞笑將受訪咪高峰攝入AK衫內，Anson Lo送上驚喜禮物，靠近AK耳邊輕聲說「ASMR」（顱內高潮） ，逗得AK大笑：「感覺好好，人生未試過，分外光榮。」在場數百粉絲目睹這幕起哄大叫。姜濤向AK說生日快樂。

緋聞女友林明禎出新歌，Edan被問有否收聽支持？他說：「都估到大家會問，我不再評論什麼了，這個獨立作品，不要拉我入去，這樣不公平，放過我、放過她，不回答太多，希望大家畀啲空間，答得愈多愈引起其他事。（感到好大壓力？ ）是的，好大壓力。」

193惡補駕駛技術 考獲輕型貨車執照

193早前駕駛跑車在街上倒車時不慎撞跌婦人，承認事故後留有陰影，寧願蝕20萬放售辣跑，「蝕錢不是問題，我實掙得番，希望下一位車主愛惜部車，我視辣跑為老婆，非常不捨得，車廂設計很低，我難睇位，現在轉揸古董車，是安全車速，慢到差點被後車響咹，又在車內裝車cam，不敢鹵莽」。他找師傅補近20堂重新學駕駛技考，最近考獲輕型貨車執照，「師傅很好人，留意到我的報道，帶我重回『案發現場』，教我睇路牌，如何面對路面情况，又說考牌官知道我的事，不會輕易發牌給我，我好勤力去學，感恩已過關，考到牌」。

ERROR兩成員在日當眾全裸

ERROR早前赴日本拍節目近一個月，玩音樂之餘，經歷很多新奇與刺激事物，4子增進友誼。保錡爆有兩個成員會在公眾地方全裸拍攝，肥仔笑說：「人在江湖，身不由己。」保錡拍新歌MV曬胸肌，關智斌（Kenny）在社交平台發文讚賞，他說：「多謝，自覺身形不及Kenny。」

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