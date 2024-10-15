【開箱】《來自地獄的法官》朴信惠首演惡女「私了」罪犯

地獄判官重現人間

《來自地獄的法官》故事講述任職法官的姜光娜（朴信惠飾）遇襲身亡，死後誤闖「地獄審判官」朱斯提提亞（吳娜拉飾）掌管的地獄法庭，後者拒聽姜光娜解釋，便把她處決，被指擾亂地獄秩序，判處依附在姜光娜肉身，重返人間並把10名真正罪犯送入地獄。姜光娜性情大變，醫生認定她患上妄想症，但她懶得理會，借助法官職權，先把罪犯輕判，然後暗地跟蹤，伺機把對方處決。

劇集主旨簡單清楚，透過姜光娜的「地獄判官」懲罰壞人，伸張正義。賣點是姜光娜如何爽快地處決罪犯，手法卻令人質疑，身為法官的姜光娜為把罪犯送往地獄，首先輕判犯人，繼而私下進行「真正的地獄審判」，並以其人之道還治其人之身，讓犯人感受被害者的痛苦。可是受害人並不知道真相，只覺司法制度無法為己伸冤，例如在第3及4集，為騙保險金而殺害丈夫的小學老師，雖被姜光娜處決，扮演警察韓多溫的金宰永卻感不快，他說：「她未受法律制裁便死了，實在令人氣憤，再也沒機會揭發她殺夫及虐待繼子的真相。」期待劇集後段，交代姜光娜重新相信司法制度，先用法律懲治罪犯，再送對方下地獄。

韓劇批判司法不公

諷刺司法制度不公、動用私刑懲治罪犯的韓劇近年屢見不鮮，由《模範的士》、《殺人者的難堪》到《非法正義》多不勝數，《來自地獄的法官》題材並不新鮮，最大看點是朴信惠首次扮演惡女角色，姜光娜是個美貌與智慧並重的精英法官，衣著光鮮亮麗，言行卻粗魯毒舌。朴信惠轉型扮演邪惡又迷人的「地獄惡魔」，讓人耳目一新，首集她站在正義女神泰美斯（Themis）雕像前，遇上一群參觀司法部的小學生，追問她什麼是正義？她說：「讓好人過幸福的日子，然後壞人受到懲罰，但世界已沒有正義。」又說「正義已死」、「正義餵狗吃吧」，朴信惠邪惡又搞怪的動作神情，相當吸引，看得出朴信惠很努力扮惡女，可是她懲治罪犯的過程充滿血腥暴力，粉絲能否接受，仍有待觀察。

愛情線含糊又緩慢

劇集主線是惡魔懲治罪犯，不忘加插愛情副線，講述姜光娜誤以為韓多溫是殺人犯，於是把他處決，事實卻是韓多溫兒時目擊父母被殺，為此感到自責，才宣稱自己是殺人犯。韓多溫復活後，對於姜光娜真正身分感到好奇，兩人關係逐漸拉近。《來》劇全季共分14集，截稿前播出8集，可是感情線進展緩慢，目前仍徘徊於姜光娜對韓多溫有好感，卻不知道這就是愛情。

劇集涉及奇幻情節，加入電腦特效呈現地獄魔法，水準並不算差，但道具及畫面設計卻欠新意，例如朴信惠使用的短刀，恍如日本動畫美少女變身的道具，鑲有發出粉紅色光芒的寶石，乍看感覺兒戲，若能加點創意，或許更有瞄頭。