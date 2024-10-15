加拿大商人推出罐裝珍珠奶茶 被指不尊重亞洲食物 劉思慕拒投資 狠批文化挪用

劉思慕與CBC早有淵源，2016年參演處境喜劇《金家便利商店》而為觀眾熟悉，正是在該頻道首播。本月10日他重返「娘家」，擔任《龍穴》今季第3集的特別嘉賓，此節目源自日本電視台的《金錢之虎》，每集邀請5名企業家擔任評判，審視參加者的創業大計和產品，經過篩選然後決定投資與否。由於節目深受觀眾、創業人士和投資者歡迎，現已在全球超過40個國家及地區，包括美國、英國、加拿大和以色列等推出不同版本。

加國商人撤回投資

今集找來兩名魁北克商人：Sebastien Fiset和Jess Frenette向劉思慕推銷全新商品罐裝珍珠奶茶，二人宣稱只要投資100萬加幣（約569萬港元），便可獲得該公司18%股份，自言是珍珠奶茶愛好者的劉思慕質疑產品源自亞洲地區，但從包裝設計卻看不到他們對這種亞洲流行商品有何尊重，「我認為這產品存在文化挪用問題，它明明是亞洲飲品，你們卻標榜『更健康、更方便』；我想從包裝上找到台灣的標示，也希望自己的投資能夠扶持少數族裔的企業家，結果讓我失望了」，因此他表明拒絕投資方案。

Sebastien二人解釋，該公司的合作伙伴正是來自台灣，提供珍珠奶茶的製作配方。最終加拿大商人Manjit Minhas答應投資100萬加幣，不過，隨着網上支持劉思慕見解，以及批判該產品的聲音愈來愈大，Minhas周日突然宣布撤回投資。

事件不斷發酵，該公司收到大量網民惡意批評，甚至作出死亡恐嚇，劉思慕不得不透過社交媒體發表聲明，呼籲網民冷靜，強調他不認同兩名商人的決策，卻不等於他們應該受到惡評，「請停止網絡欺凌和恐嚇」，《龍穴》官方網站亦有轉發聲明，希望事件盡快告一段落。

湯賀蘭賣無酒精啤酒

提起劉思慕，傳將跟他合演Marvel超級英雄片《復仇者聯盟》第5及6集的「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland），最近亦推出自家罐裝飲品，昨日他透過社交媒體宣布不含酒精的啤酒品牌「Bero」將於本月16日上市，由他親自擔任代言人，一邊喝酒一邊拍照，又呼籲粉絲可到官方網站優先訂購產品，實行先「飲」為快。

事實上，不少荷李活巨星如「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、《異星戰境》珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）等，近年都有推出自家酒精飲品，湯賀蘭反其道而行，售賣不含酒精啤酒的契機，跟他去年宣布戒酒成功有關，「我睡得更好，頭腦清醒，人也健康了，感覺從未如此快樂過」。