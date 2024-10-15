明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《瑞士潮什麼》 梁芷珮一家四口玩轉雪山

【明報專訊】「旅遊達人」梁芷珮（Christy）2017年開始主持《潮什麼》系列，深受觀眾歡迎，第18輯《瑞士潮什麼》由昨日起（14日）一至五晚10時半翡翠台播映。Christy續與攝影師老公Kenneth夫妻檔拍住上，暑假期間帶一對子女遊覽瑞士，拍攝親子遊，寓工作於娛樂。

到訪全歐洲最高纜車站

Christy一家乘搭12小時機程抵達蘇黎世，隨即跳上火車展開瑞士之旅。為了以最佳視角觀賞阿爾卑斯山脈中最著名的山峰──馬特洪峰（Matterhorn），首站到瑞士西南部位於高海拔地段的無車小鎮策馬特（Zermatt），一年四季吸引世界各地遊客前來滑雪和觀光；除滑雪活動，村內還有不少街頭表演，如牧羊人放羊。他們由山腳乘搭纜車約40分鐘，到達海拔3883米、全歐洲最高的纜車站，Christy建議出發前在網上買通行證，除可無限次乘搭上不同山峰參觀，比起單次購買划算得多，單次購票人均需985港元。

上山後，Christy與11歲女兒Kasey挑戰膽量，一起玩滑翔傘，體驗刺激樂趣之餘，還能以絕佳俯瞰視角飽覽馬特洪峰的美麗景色，2200港元（大小同價）在空中自由飛翔25分鐘。之後他們轉到平均海拔1800米，另一無車小鎮薩斯費（Saas Fee）遊玩，被四座著名雪山環抱，一年四季可滑雪，出名是戶外活動，行山好地方。

帶子女體驗公眾游泳池

Christy一家四口坐雪橇車欣賞有「阿爾卑斯明珠」之稱的雪山薩斯斐，又到著名的土撥鼠山坡餵野生土撥鼠，大人細路樂在其中。Christy還帶子女體驗當地公眾游泳池，在清幽美景下游水，浸按摩池，還有戶外草地可以踢足球、玩slide surfing，設施多到媲美私人游泳池。他們之後前往因特拉肯（Interlaken）繼續冒險之旅，遊覽瑞士必去景點之一、著名山峰──少女峰（Jungfrau）。

自2020年新興建纜車開通後，登上少女峰的時間縮短1.5小時，纜車空間寬敞，可載超過20人，還有360度環迴景觀任睇。

睇冰雕玩各款雪橇車

Christy帶觀眾到訪海拔3571米的觀景台「零死角」打卡熱點，冰川下的Eispalast冰宮亦不容錯過，內裏展覽不同冰雕藝術品，包括曾在少女峰演奏的內地著名鋼琴家郎朗的冰雕像。此外，山上還有不同款式的雪橇車玩意，大人小朋友都啱玩。

上 / 下一篇新聞