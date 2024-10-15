【娛樂場】《瑞士潮什麼》 梁芷珮一家四口玩轉雪山

到訪全歐洲最高纜車站

Christy一家乘搭12小時機程抵達蘇黎世，隨即跳上火車展開瑞士之旅。為了以最佳視角觀賞阿爾卑斯山脈中最著名的山峰──馬特洪峰（Matterhorn），首站到瑞士西南部位於高海拔地段的無車小鎮策馬特（Zermatt），一年四季吸引世界各地遊客前來滑雪和觀光；除滑雪活動，村內還有不少街頭表演，如牧羊人放羊。他們由山腳乘搭纜車約40分鐘，到達海拔3883米、全歐洲最高的纜車站，Christy建議出發前在網上買通行證，除可無限次乘搭上不同山峰參觀，比起單次購買划算得多，單次購票人均需985港元。

上山後，Christy與11歲女兒Kasey挑戰膽量，一起玩滑翔傘，體驗刺激樂趣之餘，還能以絕佳俯瞰視角飽覽馬特洪峰的美麗景色，2200港元（大小同價）在空中自由飛翔25分鐘。之後他們轉到平均海拔1800米，另一無車小鎮薩斯費（Saas Fee）遊玩，被四座著名雪山環抱，一年四季可滑雪，出名是戶外活動，行山好地方。

帶子女體驗公眾游泳池

Christy一家四口坐雪橇車欣賞有「阿爾卑斯明珠」之稱的雪山薩斯斐，又到著名的土撥鼠山坡餵野生土撥鼠，大人細路樂在其中。Christy還帶子女體驗當地公眾游泳池，在清幽美景下游水，浸按摩池，還有戶外草地可以踢足球、玩slide surfing，設施多到媲美私人游泳池。他們之後前往因特拉肯（Interlaken）繼續冒險之旅，遊覽瑞士必去景點之一、著名山峰──少女峰（Jungfrau）。

自2020年新興建纜車開通後，登上少女峰的時間縮短1.5小時，纜車空間寬敞，可載超過20人，還有360度環迴景觀任睇。

睇冰雕玩各款雪橇車

Christy帶觀眾到訪海拔3571米的觀景台「零死角」打卡熱點，冰川下的Eispalast冰宮亦不容錯過，內裏展覽不同冰雕藝術品，包括曾在少女峰演奏的內地著名鋼琴家郎朗的冰雕像。此外，山上還有不同款式的雪橇車玩意，大人小朋友都啱玩。