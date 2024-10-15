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娛樂

肥媽黑妹開騷點名「中二生」任嘉賓 龍婷拒談丘亞葵 強調無見面

肥媽黑妹開騷 點名「中二生」做嘉賓 龍婷冷對丘亞葵：講嚟做咩？

【明報專訊】肥媽（Maria Cordero）與黑妹（李麗霞）再聯手開騷，12月13、14日假伊利沙伯體育館舉行兩場《媽妹笑住唱Part II演唱會2024》，二人昨日出席在尖沙嘴舉行的記者會。肥媽早前心肌梗塞做「通波仔」手術，表示手術前已安排好和黑妹開騷，手術後沒有特別休息，繼續工作，醫生吩咐她手術後不要做劇烈運動，只需戒口，笑言黑妹還拿了發霉海參給她補身，「最衰要長期食薄血藥，還要戒最鍾意食的燒鵝鴨」。

譚輝智榮幸被「點燈」

肥媽稱今次表演嘉賓「中二生」古淖文、譚輝智及黃劍文由黑妹點名，盼之後走埠換上其他《中年好聲音》歌手給予機會，「叫得我做前輩，就要畀機會後輩」。古淖文笑言每次都如妃嬪讓兩前輩「點燈」，他與黃劍文講明拒除衫騷肌，譚輝智說：「好榮幸第一次畀肥媽『點燈』，會邀請拉姑（狄波拉）睇騷。」肥媽否認因龍婷爆負面新聞而不安排對方做嘉賓，解釋「中一生」已上過紅館，今次輪到「中二生」，之後走埠會安排對方任嘉賓。

龍婷計劃11月辦粉絲聚會

龍婷與已婚製作人丘亞葵「Hello Kiss」後形象插水，表示暫時未有電視上的工作，公司有安排商演給她，亦有做慈善騷和到北京參與中央電視台節目，計劃11月舉行粉絲聚會。

問到負面新聞可有影響工作？龍婷說：「件事過咗去，唔好講啦！」問是否早前開記者會交代了一次，以後不再講？她冷言：「咁講嚟做咩呢！」強調與丘亞葵已沒有見面及聯絡。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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