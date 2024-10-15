肥媽黑妹開騷點名「中二生」任嘉賓 龍婷拒談丘亞葵 強調無見面

譚輝智榮幸被「點燈」

肥媽稱今次表演嘉賓「中二生」古淖文、譚輝智及黃劍文由黑妹點名，盼之後走埠換上其他《中年好聲音》歌手給予機會，「叫得我做前輩，就要畀機會後輩」。古淖文笑言每次都如妃嬪讓兩前輩「點燈」，他與黃劍文講明拒除衫騷肌，譚輝智說：「好榮幸第一次畀肥媽『點燈』，會邀請拉姑（狄波拉）睇騷。」肥媽否認因龍婷爆負面新聞而不安排對方做嘉賓，解釋「中一生」已上過紅館，今次輪到「中二生」，之後走埠會安排對方任嘉賓。

龍婷計劃11月辦粉絲聚會

龍婷與已婚製作人丘亞葵「Hello Kiss」後形象插水，表示暫時未有電視上的工作，公司有安排商演給她，亦有做慈善騷和到北京參與中央電視台節目，計劃11月舉行粉絲聚會。

問到負面新聞可有影響工作？龍婷說：「件事過咗去，唔好講啦！」問是否早前開記者會交代了一次，以後不再講？她冷言：「咁講嚟做咩呢！」強調與丘亞葵已沒有見面及聯絡。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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