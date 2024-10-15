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娛樂

達明一派明年成軍40周年 劉以達恨伙黃耀明開騷 嘆聽天由命

【明報專訊】新冠疫情後，港人掀起北上消費熱潮，本地食肆叫苦連天，更出現結業潮，劉以達禁不住流下男兒淚，有見及此推出個人EP《明日之舞》，藉音樂鼓勵大家，無論經歷多少低谷，都要勇敢面對。明年是他和黃耀明（明哥）組成的達明一派40周年，劉以達個人希望舉行紀念演唱會與歌迷見面，但要看明哥意思，笑言：「我打電話同佢傾兩句就得㗎啦。」最後能否成事聽天由命。

記者：柯美

劉以達繼《希望之旅》後，相隔12年再推出個人EP《明日之舞》，昨日連同co-producer和所有混音工作的李嘉強（Seasons Lee）出席記者會。劉以達表示3個月前才構思出這張EP，有見香港近幾年出現低谷，住所附近兩間餐廳開業數十年也結業，經營時，周末亦只得兩枱客人，「好唏噓，我都忍不住喊了出來！去其他地方覓食，就算銅鑼灣和尖沙嘴鬧市都好似死城一樣。覺得這樣下去不是辦法，要做些音樂振奮吓，同時激勵自己要努力，於是着手搞這張EP」。

堅持出CD 想改變網上聽歌文化

劉以達稱EP共有5首歌，包括潘源良填詞的《明日之舞》，這首歌是達明一派1987《今天應該很高興》的延續版，憑歌寄意，鼓勵每個香港人，無論經歷多少低谷，都不要失去勇氣，應該相信、盼望和迎接重逢的一刻。還有周耀輝填詞的《無名之歌》，「雖然力量不大，希望透過音樂鼓勵大家。咁拼搏可能嘥氣，但我都覺得要做」。至於為何堅持出CD，他表示現在大家㩒個掣就聽到歌曲，「過度消費」音樂，希望大家改變這習慣，「EP的歌今年內不會放上網，因為好多人聽完都唔會拎錢買，希望大家支持香港音樂」。

若達明未能開騷 想出新歌

劉以達和明哥組成的達明一派明年成立40周年。問他會否舉行紀念演唱會？劉以達稱當然希望，但要看明哥意思，「我們有電話溝通過，明哥話想想先，明年都不知乜嘢世界。他現在做緊世界巡迴演唱，之後會去清邁，我奇怪當地人會聽他唱歌？希望成事啦，不過都是聽天由命」。他表示明哥有自己一套生活方式，會嘗試游說對方，之前中秋節有送月餅給明哥，笑說：「我打電話同佢傾兩句就得㗎啦，未知以什麼形式紀念。（不是舉行演唱會？）未必，可能大家抽空製作一首歌。」

明年3月26日是劉以達入行40周年，他計劃在2月27日63歲生日當天，與歌迷聚會慶生兼賀入行40年，到時唱幾首歌助興。會否開個人演唱會？他表示未決定，先計劃明年推出黑膠碟。至於其他工作，他稍後會為一名出名女藝人監製一首歌。

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