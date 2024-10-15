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娛樂

粉絲認得耳仔粒癦 林家謙心服口服

林家謙讚粉絲眼利認出耳仔粒癦 若狀態差拒影合照：唔想影響市容

【明報專訊】林家謙昨日到旺角出席時裝品牌活動，同場還有林家熙、蔡穎恩、王智騫、范麒智及湯君耀。林家謙表示從未試過跟女友著情侶裝，因為怕尷尬，但可以接受著相同色調衣服。問會否跟好友Tyson Yoshi及張敬軒（軒仔）著兄弟裝？他笑說：「Tyson Yoshi喜歡不著衫，叫他著番件衫先講！軒仔著衫舞台感重，覺得自己很難著得好看，平時我衣著比較簡約，會著街坊裝。（著拖鞋落街？）不要講這些，怕大家聚焦講拖鞋族。」

期待伙拍許冠文

林家謙笑言平時衣著普通，並會戴帽和口罩，沒想到試過被粉絲認出，他笑說：「個粉絲說認得我耳仔粒癦，我心服口服！（著街坊裝會否拒絕合照？）通常都會影，若狀態及衣著太差就不要了，不想影響市容，我會立即扮聲，不認自己是林家謙。」提到為許冠文、黃子華主演電影《破．地獄》創作主題曲，林家謙表示感榮幸。問他對拍戲有否感興趣？他說：「無特別去想，若有人覺得我有潛質，可以找我，朋友說我似冷面笑匠，好似許冠文那種，面上不露笑容都可以引到人發笑，不過我不知演戲做不做到這樣的效果，因為呢個係我真實人生。（挑戰棟篤笑？）平時搞gag靠即興，做騷設計對白，未必有這效果。」不過他很期待跟許冠文、黃子華合作，又發現3人同屬處女座，尤其許冠文跟他同日生日，他笑說：「處女座出品必屬佳品。」

自覺與汪明荃好夾

林家謙又稱最近好開心能為汪明荃（阿姐）作曲，碰巧對方都屬處女座，彼此做事都是有要求的人，合作起來直接而順利，覺得大家很夾得來。會否自薦做阿姐演唱會嘉賓？他說：「不要畀別人壓力，別人拒絕我又不好意思，順其自然啦。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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