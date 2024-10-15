拍《焚城》辛苦到嘔 伙年輕演員無代溝 謝君豪親授Jeffrey演技讚話頭醒尾

記者：柯美

攝影：劉永銳

謝君豪在《焚城》飾演消防總隊目，問他穿起一副裝備拍攝可頂得住？他說：「頂得住，不過初時的確有點辛苦，尤其要捲起消防喉，捲完坐在地上想嘔，成個人虛脫差點休克。進入火場的場面，雖然用低溫火，但也感受到熱力。」

Jeffrey半空倒吊無有怕

提到謝君豪跟Jeffrey等人站在貨櫃上突然爆炸的一幕，Jeffrey失平衡跌出貨櫃，被倒吊在貨櫃上命懸一線，幸得謝君豪及時出手相救，睇見都「牙煙」。Jeffrey反而覺得好玩，稱這場戲前後倒吊了45分鐘，有腦充血感覺，其間有拉他上來休息，拍攝算順暢，唯一控制不到是消防頭盔，經常被遮掩樣貌要NG，他說：「其實我個樣不重要。」謝君豪聞言指對方是樣貌擔當，「你個樣好重要」。Jeffrey稱沒有畏高，拍攝時專注演出，所以一點也不害怕。

Jeffrey之前拍喜劇為主，今次拍劇情片，大讚謝君豪犀利，「很欣賞豪哥（謝君豪），著上又重又焗的黃金戰衣動作依然迅速，我做開gym，睇見他也不禁嘩一聲」。謝君豪稱也有健身，拍攝期間更加keep住操練，「這段時間消耗很大體力，不保持運動，根本追不上。電影拍了幾個月，全外景又正值盛夏，每日拍攝的鏡頭不多，但鏡頭很複雜，要拍出效果」。

教演情緒戲 詳細講解45分鐘

謝君豪首次與Jeffrey合作，拍完該片才合演《飯戲攻心2》，對於這個後輩，謝君豪讚不絕口，「話頭醒尾，我們之前不認識，團建活動時，安排我們一組，他好吹得，大家好投契」。Jeffrey表示謝君豪跟自己的爸爸同齡，「跟我爸爸一樣，都是1963年出世。豪哥好親民，所以合作時一點都不緊張。我經常請教他，記得有場情緒戲，我不知如何演繹，拍攝前一晚致電給豪哥，他詳細講解了45分鐘，教我該如何表達。今次跟豪哥合作真是賺了」。

謝君豪讚Jeffrey好學，又喜歡跟人交談，所以很想幫他一把，「我見他跟其他前輩都好friend，他真係好吹得！」Jeffrey解釋因消防員講求團隊精神，大家要熟絡一點，演出時才有感覺。謝君豪認同，出來要有團結感覺，而非演出來，所以他們在現場不停吹水，天南地北無所不談。

王丹妮捱得苦 廖子妤猶有餘悸

王丹妮片中飾演高級消防隊長，性格不服輸，要穿上黃金戰衣和孭氧氣筒進入火場，所以事前也努力鍛煉體能，她說：「穿上黃金戰衣又跑又飛撲出去，都好吃力，每日大汗淋漓，對靴倒得水出，瘦到褲都甩！拍動作場面受傷和撞瘀在所難免，但不要睇我那麼瘦弱，我跑到㗎，好捱得苦。」

廖子妤則舒服得多，因片中講她懷孕不用進入火場，但事前也跟一眾演員接受消防員訓練。畏高的她回想接受高空繩索訓練猶有餘悸，「在十幾層樓高的天台，要再爬上兩三層，見到王丹妮身手矯健，很快就完成，大家都是女仔，心想自己亦能應付得來，但當一隻腳跨出去，感覺像懸空，想到一鬆手生命就玩完，就愈覺緊張，不知如何是好，最終在大家的鼓勵聲中才完成任務」。她只拍文戲，不用接受這些訓練？她笑說：「我見大家都玩，難道好似豪哥咁企響度影相咩！」

梁仲恆全日吸氧氣 頭暈不適

梁仲恆表示首次吊威也初時有點擔心，但嘗試兩次後反而覺得好玩。至於從兩三層樓高游繩而下，有撞瘀及擦傷，但沒被嚇怕，他說：「火場戲的火是半真半假，沒想像中危險，不過由於在盛夏拍攝，開工時個人脹卜卜，收工後就凹陷了！」他透露試過孭氧氣樽、戴氧氣罩，真的吸氧氣拍攝，拍了一整天有點不舒服頭暈。

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