明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《刺猬》 「精神病人」遇「口吃少年」成忘年之交

【明報專訊】內地電影《刺猬》改篇作者鄭執小說《仙症》，由顧長衛執導，康城影帝葛優、男團TFBOYS成員王俊凱主演，金像影后劉雅瑟特別演出，近日在港上映。《刺猬》8月在內地上映，在豆瓣網評分7.4，有口碑，早前奪第26屆上海國際電影節「金爵獎最佳編劇獎」，不過票房成績一般，現仍上映，票房逾1.4億人民幣（約1.5億港元）。

《刺猬》講述一個「精神病人」如何在正常人的世界中生活，王戰團（葛優飾）偶爾瘋癲，行為古怪；沉默的周正（王俊凱飾）因口吃自卑，求學時期留級兩年。「精神病人」老頑童遇上「口吃少年」，雙雙成為世俗中的「異類」，不被理解又被社會邊緣化，大眾口中的「病人」，不合群的人讓大家頭痛不已，鬧劇不斷。二人看似格格不入，但在彼此的生活中找到共鳴，因為懂得彼此的內心世界，成為忘年知己，靈魂「病友」一起「發瘋」，透過一老一嫰的遭遇，探討人性中的善惡、孤獨與陪伴等議題，讓觀眾重新審視「正常」與「非正常」慨念。

葛優和王俊凱跨世代合作，惺惺相惜，葛優不忘讚偶像團體出身的王俊凱，「他總能想出一些意料之外的表演細節與創意」。王俊凱今次的演出大獲好評，他被葛優帶動進步不少，演活戲中角色，兩人的對手戲亦相當動人。

王俊凱半裸演出 葛優飾精神病人

王俊凱表示劇組特別開了一個「公共房間」，他就算沒戲也會時常到那裏找葛優討論人物故事。王俊凱為新片突破了演藝生涯的最大尺度，戲中有半裸上身鏡頭，其中一場戲，導演要王俊凱演不會游泳的樣子，他笑說：「要演不會游，比會游泳還累。」

葛優在《刺猬》首挑戰演精神病人角色，展現獨特魅力，被讚是近10年最佳演出。他繼《霸王別姬》，相隔近30年再與導演顧長衛合作。

葛優讚導演給演員足夠空間

談及兩次合作的不同之處，葛優笑言：「當時他是攝影師，這次是導演，演戲的事不用和攝影師說，但要和導演說，這就是不同。」葛優稱與顧長衛合作非常舒服，「拍戲過程中不着急、不慌忙，給演員留下足夠的空間」。

顧長衛作品貼地，體現人文關懷，關注社會底層，首部執導電影《孔雀》，獲第55屆柏林影展評審團大獎銀熊獎、第六屆華語電影傳媒大獎最佳導演。

相關字詞﹕顧長衛 王俊凱 葛優 刺猬

上 / 下一篇新聞