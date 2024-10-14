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娛樂

補辦婚宴 太太曬13.33卡鑽戒 蕭敬騰稱「一生愛你除不盡」

【明報專訊】37歲台灣金曲歌王蕭敬騰去年6月在經理人林有慧（Summer）50歲生日當天求婚成功，同年10月登記結婚，昨晚補辦婚宴。婚禮以藍色和紫色的花為主要色調，清雅簡潔，因Summer不喜歡大紅色調。蕭敬騰跟太太一同受訪，夫妻應傳媒要求甜蜜咀嘴，盡情放閃。

爆夫妻睡眠秘密

問他們前晚有沒有失眠？蕭敬騰笑言以為太太會頭痛，因對方籌備婚禮過程很忙碌，擔心愛妻睡得不好，想不到很快便聽到她熟睡的聲音。Summer甜蜜說：「我們有個生活小習慣，他要聽到我睡着的聲音，他才睡得着，我昨（前）天睡很好，倒頭就睡。」兩人登記結婚後一年才補婚宴，蕭敬騰解釋希望老婆以後不要後悔，「這個派對是給大家的，婚禮這件事，去年登記之後，應該馬上辦感覺會更好，隔了剛好一年，其實有點懶，有點逃避，再過就不會辦，跟Summer說要趕快辦！」

Summer戴上13.33卡鑽石求婚戒指，價值逾千萬台幣，閃爆全場，蕭敬騰稱代表「一生愛你除不盡」，冧爆愛妻。問他們婚後是否以老公、老婆相稱？蕭敬騰表示因為家中有很多貓狗，跟Summet互叫爸爸媽媽，好少叫老公老婆。婚宴後夫妻會跟朋友去旅行當蜜月之旅，未有選擇過二人世界。

娛樂組

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