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娛樂

首名港人奪台灣廣播金鐘獎 前亞視藝人張啟樂自爆已婚謝台妻

【明報專訊】前亞視藝人張啟樂移居台灣4年，前晚在第59屆台灣廣播金鐘獎，憑主持的電台節目《台味超有港》奪生活風格節目獎，成首名在廣播金鐘獎奪獎的香港人。他上台領獎時表現激動，自爆已婚娶了台灣太太，感謝對方支持，最後以台語高呼：「我是香港人，我就是愛台灣！」張啟樂接受《明報》訪問，稱領獎前認為以「港仔」身分在台灣廣播金鐘獎得獎是不可能的事，由電台提名自己代表角逐獎項開始，已覺得贏了，當日知道入圍更爆喊，「唔係覺得自己好叻，因為我係外來人，獲得接納與認同最感動」。

娛樂組

張啟樂成為首名港人在廣播金鐘獎奪獎，對於為港爭光，他稱怕自己孭不起，「我只是追尋理想，做自己喜歡的事，過程中有滿足感，得到快樂又掙到生活，非有很大抱負。若有香港朋友覺得我都幾犀利，有好成績，我都覺得好開心」。

張啟樂前晚帶備兩塊分別印有節目名「台味超有港」和「港仔張啟樂」的香港小巴牌出席頒獎禮，遇意這輛小巴從香港駛上了廣播金鐘獎的舞台。張啟樂表示在台灣主持電台節目面對的聽眾都是普通話、台語、客家話或原住民語言，粵語不在範圍內。頒獎禮的評審與競爭對手都是台灣人，最後獲勝是不可思議。

新冠疫情滯台成契機

亞視出身的張啟樂2007年離巢，後來簽王晶獲機會到內地拍劇，其中一部在橫店拍攝，當時認識了一名台灣朋友，對方答應到台灣時帶他遊玩，「2008年我到台灣，朋友帶我看非一般的觀光景點，自此喜歡了這個地方。有10年時間台灣與香港兩邊飛，每月起碼到台灣一次，曾一個月內4次來回。2019年香港有事發生，很多工作取消了，有台灣朋友提議我到台灣發展。當時計過之前到台灣的機票與住宿費用夠在當地的基本生活費。2020年2月因為新冠疫情，我到台灣3日後便封關，成為契機留台，是命運帶我到台灣」。

兩年前結婚 依親居留

張啟樂決定留台灣發展，承認感到在港工作到樽頸位，想在台重新開始。他稱要適應台灣生活，就要放下香港的生活模式，小事如倒垃圾或行路的方向。他以追女仔比喻，要奪芳心就要符合女友的要求，接受移居地的文化與生活。

談到在台灣成家立室，張啟樂透露經朋友介紹認識圈外太太，「我最初期是工作簽證留台，兩年前結婚，現在是依親居留」。他除感恩太太支持，又稱外父外母無條件讓女兒嫁自己，他由一個人到現在有家，在台灣落地生根。問他現在是港仔還是台灣女婿？張啟樂笑說：「我在香港出世與成長，『港仔』一世搣唔甩，娶了台灣太太，也可以稱為台灣女婿，但我仍然是張啟樂。」

母曾被台灣人騙錢留壞印象

張啟樂的父母由香港到台灣出席頒獎禮為他打氣，他稱10年前已打算移民台灣，當時沒有500萬台幣（約120萬港幣）存款，曾問母親借錢被拒，因對方30多年前做生意被台灣人騙了很多錢，留下壞印象。張啟樂帶媽媽看頒獎典禮，給她感受自己在台灣的生活點滴，終於放心兒子在這地方生活。

相關字詞﹕廣播金鐘獎 張啟樂(Ben)

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