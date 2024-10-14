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娛樂

肥仔爆193多座駕 陳宗澤發台瘟賴林峯

肥仔爆193拒借車予ERROR兄弟︰叫我們付車租

【明報專訊】ERROR成員梁業（肥仔）與陳宗澤（CY）前晚演出在商場舉行的音樂會。打頭陣的肥仔獲父母撐場，在台下舉牌支持。他在台上表示母親日前剛度過生日，特別點唱《Dear Mama》冧媽咪，祝福天下所有父母都快樂。CY獻唱陳奕迅《歲月如歌》時突然發台瘟忘記歌詞，即要求重新開始，又以笑掩飾尷尬再自我安慰說：「失敗乃成功之母。」

肥仔與CY一同受訪，前者透露媽媽日前生日，早前到法國工作買了一條名貴絲巾送對方做生日禮物，母親口說要他慳儉不應破費，但都開心收下，「習慣平日見到媽咪喜歡的東西都會買給她，爸爸沒有購物慾，不會因此呷醋」。CY解釋發台瘟因唱完林峯的《愛在記憶中找你》太過陶醉，腦內突然空白，才記不起《歲月如歌》歌詞。

提到ERROR成員193（郭嘉駿）已出售早前險撞傷途人的紅色辣跑，肥仔已知此事，認同193上次所言，難控制的東西就不去控制，相信他今後會虛心學習。對於辣跑蝕讓20萬元，肥仔說：「不緊要，記住一個信念，失去的東西會搵得番，我們4個就是經常保持這個正能量。」

肥仔考車牌想一take過

肥仔不清楚193會否再買車，爆對方名下有多部車，「我哋成日都鬧佢點解有咁多車都唔借一架畀我哋，跟住佢叫我哋畀車租」。肥仔透露與何啟華（Dee）準備考駕駛執照，筆試已及格，排期明年5月考路試，希望一take過成功，「最驚萬一不及格被隊友揶揄，又擔心駕駛途中太疲累睡着生意外」。CY亦計劃考車牌，以備日後拍戲或工作之用。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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