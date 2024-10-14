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娛樂

羅子溢恨孖太太楊茜堯齊封視帝視后 張曦雯兩台慶劇在手信心爆棚爭獎

羅子溢結婚8周年 想與太太楊茜堯同台奪視帝后

【明報專訊】羅子溢、陳山聰、張曦雯（Kelly）等昨日到新蒲崗宣傳無綫台慶劇《廉政行動2024》，劇集只得5集，但無阻3人對憑角色贏獎信心。羅子溢盼與主演另一台慶劇《黑色月光》的太太楊茜堯在台慶頒獎禮齊獲獎；兩台慶劇在手的張曦雯想大包圍贏盡女主角獎項。陳山聰稱要叨張曦雯光，嘗試憑《廉政行動2024》再爭視帝。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

《廉政行動2024》邀得電影《殺出個黃昏》高子彬、《逃獄兄弟》麥浩邦和《驚心破》吳品儒執導，劇中不乏埋身肉搏、飛車、槍戰等刺激畫面。羅子溢透露劇中飾演好人，與劇集《婚後事》飾演其女兒的小演員再合作，完全不需磨合，「今次與電影導演合作，成個過程都好好玩，很有電影感，在灣仔拍攝被追斬戲時，好有以前我拍江湖片《古惑仔：江湖新秩序》感覺」。問可有信心憑5集劇爭視帝？他說：「全力支持太太為先，如果有都不錯，我們從未試過在台慶頒獎禮一同獲獎，只試過憑《On call 36小時》在新加坡和馬來西亞齊齊攞獎，都希望在香港體驗吓。」

楊茜堯曾擔心新劇反應

提到楊茜堯新劇《黑色月光》率先在內地平台播映，觀眾反應不俗，羅子溢表示戥太太開心，「佢之前都擔心自己咁耐冇拍劇，唔知大家仲會唔會認同佢，我同佢講唔使擔心，你功力咁深厚」。

羅子溢剛與楊茜堯慶祝結婚8周年，他笑言：「8周年就冇咩講，因為已過了七年之癢的關口，現在沒什麼特別，都是細水長流。」他稱與太太的關注都落在一對子女身上，楊茜堯身在北京宣傳新劇，近日由他照顧小朋友。問結婚8年是否毋須再浪漫？羅子溢說：「覺得兩個人一齊去參與小朋友的活動都幾浪漫。」

陳山聰難忘赤柱監獄開工

陳山聰表示劇中角色有很多對白，被考有不少NG。問到演台慶劇會否有壓力？他笑稱只得5集沒有壓力，又拍得舒服，「花了半年時間拍攝，因為今次全部搵外面電影導演，加上5集場口順住拍，一星期只係開兩三日工」。他透露今次拍劇有好多第一次，難忘首次到廉政公署及赤柱監獄拍攝，還有首次與Kelly合作，略嫌太少對手戲。

問可有信心憑《廉政行動2024》再爭視帝？陳山聰笑言：「託Kelly鴻福，佢呢期紅嘛！希望她可以帶旺我們。點會冇信心？若有提名就爭吓，有咩所謂，有得爭好過冇得爭，其實今年我只得《反黑英雄》一套劇，想不到《廉政行動2024》變成台慶劇，真的很開心。」

Kelly扮大肚婆感覺好正

Kelly稱從未試過連續兩套台慶劇有份參演，覺得很開心，很喜歡長期演女強人角色。問兩套劇當中希望哪個角色得獎？她說：「兩套都想，雙視后都係我都好呀，信心係要有嘅！」劇中首演大肚婆角色，她笑稱因只坐在辦公室鬧人，所以拍得很舒服，「演大肚婆感覺好正，可以晾住雙手玩手機。（想不想真的做大肚婆？）咁又唔好，遲啲先！」

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相關字詞﹕羅子溢 陳山聰 張曦雯（Kelly） 廉政行動2024

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