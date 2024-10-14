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娛樂

【開箱】《京城怪物2》 朴敘俊韓韶禧今世續前緣

【明報專訊】《奇蹟拍檔》鄭東允執導，《浪漫醫生金師傅》姜銀慶編劇，《梨泰院Class》朴敘俊與《夫妻的世界》韓韶禧合演影視串流平台Netflix韓劇《京城怪物》，首季去年上架，收視不俗但口碑一般，第2季剛於上月27日公開，承接上季劇情，二人在現代重遇，再續宿世未了緣。

延續日軍人體實驗

《京城怪物》首季以1945年日治時期的韓國京城為背景，金鈺堂當舖老闆張泰尚（朴敘俊飾）遭警長要脅，命他尋找失蹤且懷孕的情婦明子（智友飾），原來她已被警長之妻前田雪子（秀賢飾）轉交日軍控制的甕城醫院，進行人體實驗。張泰尚聘請從滿州到京城的密探尹采玉（韓韶禧飾）幫忙尋人，並伺機潛入醫院。對尹采玉一見傾心的張泰尚，一邊救人一邊談情。尹采玉在院內發現失蹤多年的母親，接受實驗變成怪物，後來尹采玉遇襲墮海，其母把怪物基因「納人」傳給女兒，助她解困兼長生不老。

今季時空來到2024年首爾，講述外表跟張泰尚「撞樣」的張浩載（朴敘俊飾），與好友權龍吉（許俊碩飾）一起經營私家偵探社「富強商社」，剛好建立在「金鈺堂」遺址之上。張浩載為客人蒐證時遇上尹采玉，兩人捲入一宗神秘的旅館兇案，發現甕城醫院依然存在，製藥公司「傳承生技」在前田雪子指揮下，繼續人體實驗，張浩載與尹采玉為了消滅怪物而身陷險境。

愛情故事不及特技

今季共分7集，主線是朴敘俊與韓韶禧再續前緣。劇集前段刻意誤導觀眾，暗示張浩載與張泰尚只是外表相似，或者是投胎轉世，到了中段解畫，張浩載根本就是張泰尚，原來日治時期結束後數年，前田雪子重返韓國向張泰尚報仇，把他變成怪物，還殺光金鈺堂所有員工。數十年後，張泰尚單人匹馬前往傳承生技的實驗室，未能消滅怪物，更被抽走「納人」基因，導致失去記憶，於是改名張浩載。

張浩載與尹采玉的愛情故事，成為今季另一看點。男方失憶後忘了尹采玉，後者也只視對方為人有相似，直至張泰尚恢復記憶，兩人再續前緣，可是無暇談情，忙於對付怪物。另一看點是特技效果，今季怪物表現更生動，特效質素也更細緻， 怪物出場時加添音效，強化緊張氣氛。

然而在故事編排方面，今季仍有不足，部分角色欠缺交代，例如權龍吉是上季角色權俊度（魏河俊飾）的孫兒，與張泰尚早有淵源，可是劇情未有提及他們之間的友誼，權龍吉為何願意奮不顧身拯救張泰尚。另外，今季反派黑子一號（李茂生飾）既是人體實驗室主管，也是秘密軍隊「黑子」隊長，被植入「納人」變成怪物，戰鬥力驚人。黑子一號對實驗結果十分執着，甚至為了它而對抗老闆前田雪子，原因或許是他想利用「納人」拯救傷殘親友，可惜交代不夠清晰。

兩季劇情如出一轍

另一新角色勝造（裴賢聖飾）表現突出，他是明子的兒子，卻由前田雪子養育，並把明子的「納人」基因移植到他身上，雙手能伸出「觸鬚」，輕易取人性命。勝造一直渴望得到養母的認同，後者只視他為工具，反而獲得張泰尚的關顧，導致角色感情相當複雜。

《京城怪物》系列製作費達700億韓圜（約4.2億港元），開播前備受關注，然而兩季只有背景不同，故事大綱相似，同樣講述男女主角相遇，繼而合力消滅怪物，反派從中作梗。事實上，首季提到日軍進行人體實驗，比起製藥公司培養怪物，故事更合邏輯。

相關字詞﹕韓劇 朴敘俊 韓韶禧 京城怪物2 開箱

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