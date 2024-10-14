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娛樂

前助手控告Kanye West迷姦

【明報專訊】美國饒舌男歌手Kanye West今年6月遭前助手Lauren Pisciotta入稟控告性騷擾及拖欠巨額遣散費等罪名，據英國《每日郵報》昨日報道，原告人最近加控Kanye涉嫌在派對上落藥並強姦她。根據長達88頁的法庭補充文件指出，上月捲入多宗性罪行而被捕的饒舌歌手P.Diddy（原名Sean Combs），正是肇事派對搞手之一，但未知有否涉案。

案發當日，Lauren尚未任職Kanye助手，當時她獲邀參加派對，喝下Kanye親自遞上的飲品後「開始感到暈眩，無法控制自己的身體和說話，最後失去記憶」，直至2022年她被Kanye無理解僱前數星期，後者終於坦承曾跟她發生關係。法庭文件又指，Kanye經常向旗下員工「埋手」，藉以滿足他無窮無盡的性慾和控制慾；他又透過廣告代言公司發出海外工作簽證，然後把外國女性運送到美國，以供他、朋友和商業客戶等「享用」，文件亦列出Kanye舉行濫交派對的酒店名單。

Lauren在2021年獲聘為Kanye私人助手，任職期間經常收到對方發出性騷擾短訊，翌年11月遭到解僱前，Kanye準備跟模特兒Bianca Censori結婚，Lauren收到Kanye與未婚妻的短訊對話截圖，「我想跟你媽媽上牀，你可以在旁看着嗎？」難怪Lauren形容被告是個病態的性罪犯。

相關字詞﹕性侵 性騷擾 迷姦 Lauren Pisciotta P.Diddy Kanye West

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