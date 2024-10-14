前助手控告Kanye West迷姦

案發當日，Lauren尚未任職Kanye助手，當時她獲邀參加派對，喝下Kanye親自遞上的飲品後「開始感到暈眩，無法控制自己的身體和說話，最後失去記憶」，直至2022年她被Kanye無理解僱前數星期，後者終於坦承曾跟她發生關係。法庭文件又指，Kanye經常向旗下員工「埋手」，藉以滿足他無窮無盡的性慾和控制慾；他又透過廣告代言公司發出海外工作簽證，然後把外國女性運送到美國，以供他、朋友和商業客戶等「享用」，文件亦列出Kanye舉行濫交派對的酒店名單。

Lauren在2021年獲聘為Kanye私人助手，任職期間經常收到對方發出性騷擾短訊，翌年11月遭到解僱前，Kanye準備跟模特兒Bianca Censori結婚，Lauren收到Kanye與未婚妻的短訊對話截圖，「我想跟你媽媽上牀，你可以在旁看着嗎？」難怪Lauren形容被告是個病態的性罪犯。