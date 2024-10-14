《小丑：雙瘋》美票房跌82%見新低 《Terrifier 3》開畫稱冠 《荒野機械人》籌拍續集

《Joker小丑》2019年上映叫好叫座，以6000萬美元（約4.68億港元）製作費換來10億美元（約78億港元）票房，一度成為美國史上最賣座R級片（17歲以下觀衆須由成人陪同入場）。事隔5年，原班人馬推出續集《小丑：雙瘋》，換上歌舞片作包裝，影迷拒絕買帳，市場調查網站CinemaScore歸納觀眾意見只給予D級評分，成為首部最差成績的漫改電影。在劣評如潮下，票房隨即崩盤，截至上周五（11日）為止，美國上映8日共收4675萬美元（約3.64億港元），全球累計1.23億美元（約9.59億港元），跟製作費達2億美元（約15.6億港元）相距甚遠，恐怕難以回本。

跌幅超越《閃電俠》

據美媒Variety昨日報道，《小丑：雙瘋》上周五單日票房收220萬美元（約1716萬港元），落後於新上畫的恐怖片《Terrifier 3》（820萬美元）和映期踏入第3周的夢工場動畫《荒野機械人》（382萬美元）之下。由此推算，《小丑：雙瘋》第2個周末票房料將縮減至700萬美元以下，取代去年暑假上映的《閃電俠》成為DC改編電影最大跌幅紀錄。

《荒野機器人》原著有三部曲

相比之下，製作費僅需200萬美元（約1560萬港元）的低成本恐怖片《Terrifier 3》成績便亮麗得多，美媒預計首周末3日票房收1800萬美元（約1.4億港元），成為刀仔鋸大樹的示範。巧合的是，此片同樣以小丑當主角，但以極度血腥和暴力作賣點，故事講述殺人狂Art the Clown死後復活，在普天同慶的聖誕佳節前夕，繼續大開殺戒。

提起《荒野機械人》，截稿前全球票房累收1.1億美元（約8.58億港元），若以7800萬美元（約6億港元）製作費計算，可謂穩賺不賠，加上口碑甚佳，爛番茄影評網站給予接近滿分的98%，導演基斯山達斯（Chris Sanders）前日在倫敦接受外媒訪問時，終於宣布開拍續集，雖然映期未定，已令粉絲充滿期待。

《荒野機器人》改編自美國作家Peter Brown的暢銷繪本小說，故事講述服務式機械人「羅茲森7134」意外流落荒島後，肩負起照顧小雁「阿亮」的責任。原著共分3集，續集《The Wild Robot Escapes》及《The Wild Robot Protects》將會延續羅茲和阿亮的動人故事，以及探討高科技與大自然的融合和衝突。