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娛樂

【開箱】《開箱靈魂》 玩一場燒腦的換命遊戲

【明報專訊】《星際牛仔》格雷渣甸（Greg Jardin）自編自導，《白蓮會》碧丹妮奧嘉迪（Brittany O'Grady）與《女大學生的後現代性生活》占士摩路先尼（James Morosini）合演驚慄片《開箱靈魂》（It's What's Inside），今年1月在美國辛丹斯電影節放映後大獲好評，影視串流平台Netflix隨即以1700萬美元（約1.32億港元）購入播映權，成為今屆最大宗交易，並安排在10月4日上架，短短3日錄得330萬觀看次數，暫時排名英語電影收視榜第8位，且看下周能否穩步上揚。

當年闖禍今日報應

《開箱靈魂》屬於低成本獨立電影，製作費只需250萬美元（約1950萬港元），2022年11月在俄勒岡州取景，僅花18日完成拍攝工作，截稿前為止，爛番茄影評網站給予80%高分，跟《逆嶺》一同打破Netflix專播爛片的「傳統」。故事由魯本（迪方泰路飾）的婚前派對說起，由於準新娘缺席，變成魯本跟昔日大學同窗包括賽勒斯（占士摩路先尼飾）、雪兒碧（碧丹妮奧嘉迪飾）、妮琪、瑪雅、布露可、碧翠絲和傅布斯的舊生聚會。

電影片長103分鐘，節奏相當明快，開場十餘分鐘已交代各人性格和背景，例如賽勒斯與女友雪兒碧竟然為了一個假髮而吵架，情緒相當繃緊；雪兒碧懷疑男友與現職「KOL」的妮琪有曖昧關係，因此對她充滿敵意和醋意；妮琪則與舊同學丹尼斯、碧翠絲和傅布斯有過感情瓜葛，後者更因帶同未成年妹妹參加派對而遭退學。事隔8年後，他們再次聚首一堂，昔日「壞男孩」傅布斯如今變成科技大亨，帶來他研發5年的成果，讓眾人經歷了一場不可思議的交換靈魂遊戲。

第一回合，各人感覺新鮮刺激，靈魂附在妮琪身軀的碧翠絲，主動要求跟暫時擁有魯本肉體的傅布斯再續前緣，後者亦樂得配合，二人打得火熱，卻遭真正的碧翠絲撞破，氣氛一度尷尬，只好不歡而散。另一方面，賽勒斯發現傅布斯說謊，雖然未知意圖，暗地卻感不安，想過抽身而退，終被女友勸服。

稍事休閒過後，繼續第二回合，遊戲逐漸失控，潛藏各人心底的欲望，借助他人的身軀盡情釋放，例如暫寄在丹尼斯肉體的魯本，暗戀布露可多年的秘密終於揭開，二人在露台交歡時，意外墮地身亡，導致他倆的靈魂無法返回本位，眾人又驚又怒，情况一發不可收拾，有人憤而報警，準備插贓嫁禍，亦有人拒絕交還肉體，打算鵲巢鳩佔，總之各懷鬼胎，爭取最後勝利，事實卻是由參與遊戲一刻開始，他們的命運早已掌握在某人手上，不由自主。

留意細節避免遺漏

如果以為結局只是倖存者互換身體，迫於無奈生活下去？真相最後揭盅，復仇者壓軸登場，原來她才是主宰整場遊戲的幕後黑手，可惜眾人發現已經太遲，因已深陷險境，根本無力反撲，只好任人魚肉。導演在結局前不斷扭橋，感覺相當燒腦，觀眾稍一不留神，隨時看到一頭霧水。

《開箱靈魂》故事大綱跟Netflix另一電影《絕命塔羅牌》大同小異，都是一班大學好友在郊外別墅舉行派對，席間有人提議玩「遊戲」，結果發生意外，最終搞出人命。相比之下，《開》片佈局明顯精密得多，而且結局出人意表，為觀眾帶來驚喜；反觀《絕》片早作劇透，加上導演眼高手低，明明是驚慄片，卻看得人呵欠連連。

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