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娛樂

Taylor Swift化身洋娃娃 「客串」莎蓮娜高美斯新劇

【明報專訊】《妙趣沙展》史提夫馬田（Steve Martin）、《阿仔出山》馬田沙特（Martin Short）及歌影視三棲的莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）合演懸疑喜劇《破案三人行》（Only Murders in the Building），第4季正在影視串流平台熱播，最新一集講到3名主角為調查謀殺案而遭兇手監視，為了自身安全，決定離開紐約公寓，搬到史提夫馬田姊妹位於史丹頓島的大宅暫住。有眼利的網民發現，當時屋內放滿各式洋娃娃，莎蓮娜高美斯身邊的金髮布偶穿著87號球衣，造型似足樂壇天后Taylor Swift，因她的美式足球員男友查維斯卻斯（Travis Kelce）正是穿著該號碼的球衣比賽，而她亦是《破案三人行》監製兼主角莎蓮娜的閨密，因此安排這場「客串」戲分，可謂合情合理。

提起莎蓮娜，早前憑西班牙語歌舞喜劇《Emilia Perez》揚威康城影展，不單奪得評審團獎，她跟拍檔《銀河守護隊3》素兒莎丹娜（Zoe Saldana）、跨性別演員卡娜加斯康（Karla Sofia Gascon）及墨西哥女星艾迪安娜柏斯（Adriana Paz）更一同獲頒影后。此片前日移師倫敦電影節放映，她們亦有行紅地氈，莎蓮娜穿著紅色吊帶裙更成為鎂光燈焦點。

相關字詞﹕Taylor Swift 莎蓮娜高美斯 馬田沙特 史提夫馬田 破案三人行

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