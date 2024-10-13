R.Kelly涉性侵女兒 紀錄片爆獸父惡行

現年26歲的Buku Abi（又名Joann Kelly）接受節目訪問，首次公開童年的不快經歷，她邊說邊哭：「當時我大約8、9歲，某日一覺醒來發現父親正在撫摸我身體，我感到震驚又害怕，只好繼續裝睡。」由於受驚過度，Buku Abi不願重提事件，直至10歲終向母親Drea Kelly披露真相，母女二人報警，結果不得要領，「警方指事件已發生多時，難以展開調查。這是我人生中首次覺得，就算為自己發聲，仍然無濟於事」。

R.Kelly的律師團隊回應美媒《人物》雜誌查詢，指他強烈否認有關指控，「他的前妻（Drea）在數年前已作出類似聲明，伊利諾伊州兒童和家庭服務部門接手調查，結果找不到任何證據；另一方面，那些自稱電影製作人從未聯絡過R.Kelly或者他的團隊，給予他們作出否認的機會」。