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娛樂

R.Kelly涉性侵女兒 紀錄片爆獸父惡行

【明報專訊】憑《I Believe I Can Fly》紅遍全球的57歲美國男歌手R.Kelly，兩年前被控敲詐勒索、性侵、性販賣、操控賣淫等多項罪名成立，判監31年，目前正在服刑。串流平台TVEI前日播出紀錄片《R.Kelly's Karma: A Daughter's Journey》，一連兩集揭露R.Kelly曾經性侵女兒的惡行。

現年26歲的Buku Abi（又名Joann Kelly）接受節目訪問，首次公開童年的不快經歷，她邊說邊哭：「當時我大約8、9歲，某日一覺醒來發現父親正在撫摸我身體，我感到震驚又害怕，只好繼續裝睡。」由於受驚過度，Buku Abi不願重提事件，直至10歲終向母親Drea Kelly披露真相，母女二人報警，結果不得要領，「警方指事件已發生多時，難以展開調查。這是我人生中首次覺得，就算為自己發聲，仍然無濟於事」。

R.Kelly的律師團隊回應美媒《人物》雜誌查詢，指他強烈否認有關指控，「他的前妻（Drea）在數年前已作出類似聲明，伊利諾伊州兒童和家庭服務部門接手調查，結果找不到任何證據；另一方面，那些自稱電影製作人從未聯絡過R.Kelly或者他的團隊，給予他們作出否認的機會」。

相關字詞﹕Buku Abi 性侵 R.Kelly

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