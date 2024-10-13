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娛樂

韓國電視劇頒獎禮星光黯淡 《淚之女王》雙金同缺席 李荷妮膺演技大獎多謝老公女兒

【明報專訊】韓國電視劇節舉辦的「2024韓國電視劇大獎」，昨晚在慶尚南道晉州市的文化藝術會館舉行頒獎禮，現場星光黯淡，《淚之女王》男女主角金秀賢與金智媛獲頒最佳情侶，兩人缺席領獎，亦沒拍片分享感受；《夜晚開的花》李荷妮擊敗《聯結》池晟、《魅惑之人》趙正錫及《精神病房也會迎來清晨》朴寶英等勁敵，奪得至高榮譽演技大獎，她含淚感謝丈夫和女兒支持。

文：蘇珮欣

第15屆韓國電視劇大獎由韓國文化體育觀光部、慶尚南道晉州巿贊助，頒獎禮請來《認識的哥哥》李尚敏及電台DJ吳靜妍擔任主持，可惜大部分候選人均缺席。賽前競爭最激烈的視帝視后獎項，結果由《少年時代》任時完撼低《淚之女王》金秀賢、《背著善宰跑》邊佑錫、《死期將至》徐仁國、《魅惑之人》趙正錫、《聯結》池晟及《歡迎回到三達里》池昌旭，贏得最佳男主角。任時完未有到場，但預先拍片發表得獎感受，多謝台前幕後及觀眾支持。

《畢業》鄭麗媛膺視后

鄭麗媛憑職場愛情劇《畢業》擊敗《淚之女王》金智媛、《精神病房也會迎來清晨》朴寶英、《烈女朴氏契約結婚傳》李世榮、《魅惑之人》申世景及《夜晚開的花》李荷妮，榮登視后寶座。鄭麗媛上台致謝一度感觸落淚，自稱是個完美主義者，每次表現未如理想，便會感到難過。她坦言喜歡演戲，感謝一直支持她的人。

李荷妮雖然失落視后，卻憑《夜晚開的花》勝過《淚之女王》金秀賢與金智媛、《聯絡》池晟、《魅惑之人》趙正錫及《精神病房也會迎來清晨》朴寶英等拿下至高榮譽演技大獎。身穿紅色低胸晚裝的李荷妮表示，剛被出爐視后鄭麗媛的致謝辭感動到熱淚盈眶，她哭着表示自己選美出身，幾經艱辛才獲得演技肯定，《夜晚開的花》是她產後復出之作，劇集有不少動作場面，對剛為人母的她來說並不易捱，她曾自問「是否要做到這地步呢？」幸獲丈夫及女兒體諒和支持。

《淚之女王》6獎大贏家

最佳劇集屬於《淚之女王》，主角金秀賢與金智媛兼奪最佳情侶，前者再獲頒全球明星獎，金智媛則與《背著善宰跑》邊佑錫瓜分熱門明星獎，「雙金」因工作關係未能出席，也沒拍片分享得獎感受，最後由製作人代領獎座。《淚之女王》插曲《More Than Enough》拿下最佳歌曲獎，今屆橫掃6個獎項成為大贏家。

優秀演技獎由《和我老公結婚吧》李伊庚、《高麗契丹戰爭》池承炫、《Sweet Home 2》高旻示平分；新人獎是《她的日與夜》白敘厚、《少年時代》李施優及姜惠元；《背著善宰跑》鄭英珠及《政壇旋風》金弘波則獲頒最搶鏡獎。

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