明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】per se新歌《記憶之流》 籲歌迷活在當下

【明報專訊】情侶檔Stephen與Sandy組成的二人組合per se，今年推出歌曲《也許沒有未來神》、《主題歌》後，第3首新歌《記憶之流》趕在11月音樂會前推出。《記憶之流》延續per se這兩年來有關「回憶」與「校園」系列，由per se作曲、編曲、監製，Sandy填詞 。

《記憶之流》跟前作《主題歌》的熱血不同，用上較慢、抒情曲風引領樂迷走進思考空間中。per se表示今次《記憶之流》作為企劃的最終章，在經歷「糊塗神」直面遺憾，遇上「未來神」學會面對未來的恐懼後，今次則以「現在」為中心連結過去與未來，per se說：「呢首歌係想教大家活在當下，即使未來改變唔到，未來唔知都好，呢一刻都有能力去為未來改好，唔會留下遺憾。」

Sandy以親身經歷填詞

今次的企劃Sandy第三度為歌曲填詞，歌詞中寫上令人共鳴及學生時期的青葱回憶，原來歌詞中提到有關隨成長與朋友疏遠的事，更是Sandy的親身經歷，她分享道：「我中學時已經拍拖，有個好friend嘅朋友話『到時結婚要請我！』但𠵱家已經無再聯絡。」在旁的Stephen知道Sandy中學便拍拖時，爆出一句「好曳」，不禁令人竊笑。

《記憶之流》在演繹方面，跟他們過往的作品有分別，並非以兩人合唱方式，而是Stephen做主音、Sandy和音，藉此製造出一種不被理解的孤單感。最後二人合唱，是配合歌詞能引發共鳴的部分，營造出找到陪伴、同行者的效果。編曲方面也更細緻，曲中很多key的轉換，降key代表過去，升key代表邁向未來。

為了讓per se這個企劃畫上完美句號，《記憶之流》MV由麥曦茵擔任導演，她特意邀請由《最後一個糊塗神》起參與拍攝每首歌曲MV的演員，再參演是次MV。麥曦茵笑稱：「因為我想講有關轉生嘅概念及可能。」她解釋過去5個MV中的角色來到今次MV，彷彿就似轉生到一個未知的時空中，但並無放棄上世追求、對生命仍然存有希望，「喺過去5個MV，我哋都寫咗好多青春傷痛、遺憾……今次喺最終章，我希望可以傳遞到一個喺錯失、創傷裏面搵到希望嘅一個『念』」。

兩場音樂會兩個主題

2022年，per se在九展舉行《the deca dance》音樂會，睽違兩年，今年11月9日及10日，他們於西沙安盛創夢館（AXA Dreamland）舉行兩場音樂會《I was yesterday per se live 2024》，以「回憶學院」為主題，跟他們過去兩年作品的主題連結，是「糊塗神」與「未來神」碰面後的最後章節，首場主題是「future memories」，跟大家探討未來會創造的回憶，尾場是「the past papers」，是跟大家尋找過去的回憶，由per se帶領大家再次入學，重新探索自己的過去與未來，觀眾就似學生般，在兩晚的音樂會上不同的課堂。

相關字詞﹕記憶之流 per se

上 / 下一篇新聞