首度參與《廉政行動》系列 陳山聰狂NG 張曦雯扮大肚婆

《廉政行動2024》由曾勵珍、羅香蘭監製，邀電影《殺出個黃昏》導演高子彬、《逃獄兄弟》系列麥浩邦及《驚心破》吳品儒執導。主要演員有陳山聰、張曦雯及鄭俊弘等。劇集以反貪污為主題，當中不乏埋身肉搏、飛車及槍戰等刺激畫面。劇情圍繞首席調查主任江見秋（張曦雯飾）、總調查主任司徒啟文（陳山聰飾）率領的團隊調查多個涉嫌貪污案件。今輯五大單元分別是「違．修」、「獄中人」、「沉默者」、「一念間」及「偽謊者」，單元故事有鄭則士、羅子溢、袁偉豪、蔡潔、文雪兒及馮皓揚等參與。陳山聰與張曦雯首度參與《廉政行動》系列，前者過往演過多次政府部門角色，但廉政公署是人生初體驗，他說：「希望可以盡我所能去發揮，因為有好多對白要講，希望背熟啲！」片段中他被很多人名的對白考起，身為視帝的他硬食多次NG，最後忍不住說：「真係人都癲！」

張曦雯的角色外表冷漠、不苟言笑，更要以大肚婆造型登場，要長時間戴着假肚拍攝是新嘗試。拍攝前她在街上觀察大肚婆行路，發現裝假肚有好處，就是打機時以假肚「浪」起手掣好啱位。

娛樂組