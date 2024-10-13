伙偶像費達拿打網球圓夢 陳奕迅興奮變小粉絲 遭女兒取笑

Eason在「費達拿超級摯友之夜」跟偶像費達拿（Roger Federer）組隊，對戰中國網球一哥張之臻、乒乓球王子樊振東，最終與費達拿以三盤兩勝，贏了這場友誼賽。能與偶像打波是Eason發夢也沒想過的事，圓夢的他，開始前緊張過上台唱歌，比賽完後更開心到飛起，如小粉絲一樣站在偶像後面等自拍，連女兒康堤也取笑他，說從來未見過爸爸變了小粉絲的樣子。

獲費達拿贈球拍當場O嘴

Eason賽前非常緊張，見到費達拿後更化身小粉絲，第一時間拿出自己收藏的費達拿傳記及網球、球拍等求簽名。沒想到費達拿送他一塊平日自己用開的同款網球拍，令Eason當場O嘴驚喜萬分，還對費達拿說：「我女兒在取笑我，說從未見過爸爸像個粉絲的樣子，哈哈。」Eason又把自己演唱會推出的紀念產品、手提袋及唱片送給費達拿作回禮。事後Eason情緒平靜了才說：「佢好nice，好Genuine！」

另一邊廂，早前Eason向樊振東隔空邀約一起打乒乓球，並且專門買了一塊乒乓球拍，等樊振東來才開封簽名，前晚兩人相見，樊振東馬上為Eason簽乒乓球拍，Eason就特別為樊振東準備了簽名CD，令樊振東開心不已。

高唱兩句《謝謝儂》全場歡呼

球場上，Eason與樊振東的球技當然不及費達拿與張之臻，但論到歌聲Eason則贏晒，打到一半的他為緩解自己緊張情緒，突然高唱了兩句《謝謝儂》︰「管他頭痛不頭痛……」即時令全場歡呼聲四起，人氣絕不輸費達拿，球場上也見到不少是專門來為Eason打氣的歌迷，球場掛滿關於他名字的橫額 「Eason CHIN UP」、「咚臣西就」、「網球王子陳奕迅」、「陳奕迅香港費德勒」、「舞台球場任你行」、「上海愛你」等。比賽後，Eason於社交網留言：「很老實說，可以跟這3位金牌選手出現同一個場合，已經不用多說。我再私心一點，還！要！跟！Roger！Federer！在！同！一！個！球！場！打！球！呢！」字裏行間盡顯他的難忘及興奮。

康堤成目標人物 網民大讚靚女

上海之行Eason與太太徐濠縈及女兒康堤同行，20歲的康堤是氣質美女，Eason未落場打波前在包廂跟妻女一家三口看球賽。平日很少公開露面的康堤成目標人物，在場的觀眾也拍攝一家三口的照片，並大讚康堤靚女。

娛樂組

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