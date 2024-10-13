明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

前夫郭晉安「登六」 歐倩怡：有傳短訊講生日快樂

【明報專訊】歐倩怡昨日到荃灣繼續錄影HOY TV 節目《健康關注組》。她表示節目中談及不育問題，但這方面要請教醫生，自己就建議懷孕期間要吸收多些維他命，平時她都是靠做運動保養身體，她說：「運動最緊要，我都會少食濃味食物，因比較容易水腫，食得多驚唔靚。」

計劃與女兒到落雪地方旅行

歐倩怡稱過往經常為子女下廚，現在兒子到外國留學，她差不多每日以短訊了解情况，「有問他辛不辛苦？讀書可有困難？有否認識新朋友？還有關心他的飲食，但他沒說掛住我的廚藝。我經常講『I miss you』，他只敷衍作答，男仔通常到了這個年紀都是一句起兩句止」。她稱女兒反而有講掛住媽媽，已計劃稍後跟女兒去旅行，她說：「地點都是小朋友話事，女兒要求有個落雪的冬日假期。」

歐倩怡表示已傳短訊祝賀前夫郭晉安（安仔）60歲大壽，但未有送生日禮物，她說：「看報道見到他好開心，很多人陪他慶祝，我有跟他講生日快樂。」對於安仔單身後有這麼多朋友慶祝生日，她說：「他好人嘛！所以在這行有很多好朋友，我都戥他開心嘅！」她表示離婚後的生活都是努力工作，很多工作也是新開始，要時間了解，不抗拒拍劇，但要看緣分。問現階段財政狀况是否有改善？她說：「相信一分耕耘一分收穫，現在努力耕耘中，希望將來有收穫。」可有要求安仔幫忙？她說：「自己努力掙錢就會好開心，人人都要返工，都要生活。（暫時靠自己沒問題？）都OK嘅！」

記者：林祖傑

相關字詞﹕健康關注組 郭晉安 歐倩怡

上 / 下一篇新聞