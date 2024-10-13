前夫郭晉安「登六」 歐倩怡：有傳短訊講生日快樂

計劃與女兒到落雪地方旅行

歐倩怡稱過往經常為子女下廚，現在兒子到外國留學，她差不多每日以短訊了解情况，「有問他辛不辛苦？讀書可有困難？有否認識新朋友？還有關心他的飲食，但他沒說掛住我的廚藝。我經常講『I miss you』，他只敷衍作答，男仔通常到了這個年紀都是一句起兩句止」。她稱女兒反而有講掛住媽媽，已計劃稍後跟女兒去旅行，她說：「地點都是小朋友話事，女兒要求有個落雪的冬日假期。」

歐倩怡表示已傳短訊祝賀前夫郭晉安（安仔）60歲大壽，但未有送生日禮物，她說：「看報道見到他好開心，很多人陪他慶祝，我有跟他講生日快樂。」對於安仔單身後有這麼多朋友慶祝生日，她說：「他好人嘛！所以在這行有很多好朋友，我都戥他開心嘅！」她表示離婚後的生活都是努力工作，很多工作也是新開始，要時間了解，不抗拒拍劇，但要看緣分。問現階段財政狀况是否有改善？她說：「相信一分耕耘一分收穫，現在努力耕耘中，希望將來有收穫。」可有要求安仔幫忙？她說：「自己努力掙錢就會好開心，人人都要返工，都要生活。（暫時靠自己沒問題？）都OK嘅！」

記者：林祖傑