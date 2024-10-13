陳樂榣3個夠數 決定產後封肚 可嵐計劃兩年後再做媽咪

可嵐表示照顧3子女尚算輕鬆，只是變了全職司機，需不停駕車輪流接載子女返學及放學，以及參加課外活動，又忙於替子女物色學校。她笑稱未打算封肚，計劃兩年後再做媽咪。她又開心宣布投資6位數字，在元朗某私人屋苑的會所開設餐廳，是她開設的第3間食肆，故最近特別忙碌。

葉泓聲內地拍外景即日來回

懷孕6個多月的陳樂榣透露兒子的預產期在明年1月，應該趕及龍年出世。葉泓聲表示跟太太急於兩年抱兩，是因為怕將來跟孩子有代溝，「爸爸與家姐相差20歲，所以他們感情好好，我有幻想將來可以跟兒子一齊踢波，以及帶女兒夜蒲」。陳樂榣慶幸今胎是仔，3個夠晒數，決定產後封肚。葉泓聲預告11月會參與無綫新劇，即使要返內地拍外景，會盡量即日來回，免太太掛心，希望明年1月前完成手頭上工作，可以專心陪太太待產，預告會入產房親手為兒子剪臍帶。

記者：林蘊兒