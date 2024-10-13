紅館騷尾場胸襲嘉賓Ian 馮允謙：攞到男歌手獎考慮結婚

兩度擁抱Ian道謝

尾場除了未婚妻及家人繼續捧場，亦獲大批圈中人支持，包括李幸倪（Gin Lee）、李駿傑（Jeremy）、肥仔（梁業）、6號（繆浩昌）、Van（陳維諾）、梁釗峰、蘇志威、林奕匡與太太李靄璣等。演出嘉賓是3年前曾合作過開騷的Ian，兩人合唱《DWBF》，其間馮允謙表現興奮，伸手胸襲Ian，唱畢馮允謙兩度擁抱Ian道謝，指3年前合作開騷認識Ian，知道對方很忙，感激願意抽時間擔任嘉賓。Ian笑說：「我很早識你，你唔識我啫！我有聽你啲歌。」馮允謙說：「我知道你係邊個，意思是大家未熟。」Ian自認是馮允謙粉絲，喜歡對方的歌曲《Me and the Moon》，原本想唱這首歌，可惜早已編排在歌單上，隨後Ian獨唱《地球上的最後一朵花》。尾聲馮允謙特別感謝歌迷，讓他能第二度再踏紅館，他說：「上次真係好緊張，只識得震唔識享受，今次真係好享受呢個舞台。」之後兩度encore，最後獻唱《我好想你》及《生不逢時》，為演唱會畫上句號。

流鼻血繼續唱

馮允謙騷後受訪，稱開3場未夠喉，希望之後可以開巡唱，這是他的目標，更自爆尾場突然流鼻血，唱《約齊靈魂在墳墓開生日派對》時要全程抬起頭，他說：「流鼻血都繼續唱，所以我畀自己100分，可能天氣乾燥，好驚跳舞時噴血，會放幾日假休息吓，之後就要投入唱校園騷。」是否太dry，是時候結婚？他稱先要保重身體。問未婚妻回港是否騷後結婚？他說：「女友過幾日就走喇！要返工，太趕了。我亦有很多目標，暫時都想在工作上衝刺，如有機會攞男歌手獎就再考慮啦！」對於在台上向未婚妻示愛，他笑言不應該這樣做。提到示愛後又向歌迷講I love you，未婚妻可會呷醋？他說：「我很愛粉絲，愛粉絲無問題的，她知道亦都接受了，所以不會呷醋。」

馮允謙表示跟Ian合唱很開心，大家在音樂上有共通點，好易夾，至於第二場表演嘉賓衛蘭（Janice），曾有人提議兩人一起開騷，可惜有其他事情發生未能成事，他說：「如有人肯投資，我十分願意和他們合作開騷。」

記者：林祖傑

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