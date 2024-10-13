《Boyscation Too》4仔仔藉節目「出櫃」 王賢誌預告有踩界場面 保證無劇本

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

Vinci稱今次參加者都是精挑細選，仍要顧及參加者是否已準備好，他說：「因參加這個節目犧牲好大，還要準備接受批評，要好有決心，還有是真的想去dating而不是只想出名，如果沒這個心態，觀衆是睇得出的。」提到上輯被觀眾質疑造假有劇本，他勞氣道：「我用名譽擔保是沒有劇本，如果有，為什麼要浪費這麼多人力物力，參加者每人講句話都可能好緊要，同一時間有10部機拍攝，如有劇本，用兩部機拍就夠啦！」

Vinci：gay世界有純真感情

Vinci稱上輯未播已被投訴，只因觀眾不了解這個節目內容，有很多猜測，播出後其實一面倒都是支持的聲音，他說：「未播前會覺得電視台教人搞gay，播出後有99%觀眾都覺得好有意義，明白到原來gay的世界是這樣，其實都沒有分別，都可以是有好純真的感情，多謝我們呈現了給他們看，我也很慶幸令更多人了解，消除一些負面想法。」

Vinci表示今輯視覺觀感更震撼，不止有激情及性感場面，有些場面更接近踩界，他說：「因為去到一個度假的地方，參加者都會忘記了現實，所以每個人都好投入，基本上吃飯睡覺，擘大眼就是溝仔喇！今次真是大家一齊住埋，兩個人一間房，已講明房間會安裝攝影機，連睡覺都影埋，還有好多場面可能要露身材、比較肌肉。」

Jason難接受身體碰撞

數名參加者表示節目中有不喜歡的環節，Yiboh稱抉擇時聽到不想聽的說話，很難接受；Ivan最難接受是曬黑及試過長時間拍攝，欠休息時間；Calvin稱讓他清楚明白「i型人」很難追求一段愛情；Jason稱最接受不到是沙灘活動上較多身體碰撞，他說：「整親人又好驚，總之好易失控，所以有時我是避開的。」

Yiboh出發前一日向母親剖白

Yiboh、Ivan、Calvin及Jason均是藉參加節目，鼓起勇氣向親友表明性取向。Yiboh稱母親早已感覺到，但他從未親口講過，便趁參加節目的契機，出發前一日向母親剖白，他說：「媽媽聽完都OK，但應該因我親口講出來而嚇親。」

Jason說：「身邊的朋友都知道，但家人其實不知的，想藉着這個機會向父母講，爸爸聽完我剖白，花了幾秒時間想，很快就說怎樣都好，我要行的路無論多辛苦，他們都會支持，我都是他們個仔，聽到這些說話，我就哇了一聲，高呼I'm ready！」Calvin參加了節目後告知家人性取向，他說：「父母第一句就問我好不好玩，或者他們早已猜到，其實在我25歲前，父母經常叫我小心不要搞大別人個肚，25歲後已改為叫我小心不好惹到些什麼，但都會借意幫我約uncle的女兒吃飯，現在應該不會了。」Ivan情况不同，父母一早知他性取向，但怕親朋戚友看了節目才知道，讓家人有壓力，他說：「這個部分就可能有少少驚。」

驚喜安排Juzco與Nelbon加入

《Boyscation Too》最初公布有10名參加者，但第4集大隊抵峇里時，新增兩名新成員Juzco與Nelbon，看過《仔仔一堂》的觀眾會認得兩人，上次配對不成功，第二季捲土重來。Juzco是演員兼KOL，同志圈中紅人；Nelbon則是專業調酒師。Vinci以這個驚喜安排為節目添神秘感，他說：「這是延續，也豐富了節目，最重要是他們仍是單身。（今次配對有否成功？）觀眾繼續追看才會知結果！」

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