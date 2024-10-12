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娛樂

告別作追訪大叔裸露跑步 魏柏豪離開《東張西望》

【明報專訊】曾任空中服務員的魏柏豪（Paco）2020年參加無綫《衝上雲霄大選》後獲邀加入主持《東張西望》，日前他在社交平台貼出多張工作照和片段宣布離開節目組，包括早前追訪李鄭屋邨大叔裸露跑步事件，亦是他的告別作。魏柏豪寫道：「好多人呢幾日問我點解咁跑得，其實喺10月5號我已經離開咗《東張西望》啦。2021年12月1號係我第一日開《東張》，嗰排covid時期，最深刻係成日都要去拍啲爆發嘅地方，睇番自己初初拍果啲item同vo，真係成嚿飯咁。風吹雨打日曬雨淋，但每次都有導演攝影撰稿喺度，成set crew一齊寓工作於娛樂。」

重投空少行業 演藝工作另有安排

魏柏豪多謝這三年《東張西望》每一名同事的耐心照顧，「本身其實份人好i，連做街訪都覺得尷尬到一個極致，到後來『ready？roll咗？直接嚟啦gogogo』。多謝《東張西望》台前幕後所有人，更加多謝有睇《東張西望》支持我哋嘅你哋，大家請繼續支持《東張西望》。下星期就有另一種挑戰了，加油。」文尾附上飛機emoji，有揣測他重回空少工作。

魏柏豪在《東張西望》的代表作是採訪全城熱話「何伯與何太」，後來阮兆祥和李思捷神還原何伯與何太，魏柏豪「連戲」採訪二人。魏柏豪經理人回應《明報》稱，魏柏豪計劃重投空少行業，他跟無綫仍有合約，演藝工作另有安排。

娛樂組

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