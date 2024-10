馮允謙之後成為歌手,3年前跟Janice在九展舉行了兩場音樂會,「終於夢想成真,等咗好耐嘅機會,真係超掛住我哋做嗰兩場騷,之後我好想喺紅館演唱會同Janice分享舞台」。馮允謙第二個夢想前晚也成真,Janice表示好感動,「I'm so proud of you!我覺得你嘅聲音喺呢行係好獨特。No one can sing like you!」全場鼓掌歡呼。

娛樂組