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娛樂

王丹妮難忘天橋行騷多瘀事 余香凝出埠拍戲盼老公送驚喜

【明報專訊】王丹妮和余香凝前晚到尖沙嘴出席服裝品牌活動，同穿上品牌新款芭蕾平底鞋。王丹妮表示平時喜歡著平底鞋，穿高跟鞋因工作需要，自爆以前穿高跟鞋行天橋瘀事，「鞋踭攝入罅隙、拗柴、上樓梯仆低，通通試過，最嚴重是多年前在一個品牌大型騷上，有些知名明星在場欣賞，我在他們面前，在天橋正中間大字形仆低，大家都想上來扶我，但我即刻站起來，一個華麗轉身扮無事，執生成功，全場拍掌。當刻情况解決到當然好，試過對鞋出事，唯有攞住對鞋赤腳繼續行騷」。她轉戰影圈後已沒再行騷，承認有被邀請，但想專心拍戲而婉拒。

王丹妮剛拍竣一部電影，下周又投入拍另一部新片。問她是什麼戲種？她說：「暫時唔講得，大家好快便會知，部戲都有點趕。（賀歲片？）唔係我講呀。（有什麼演員？）大家估不到的對手，估到就不好玩，好易估到觀眾會缺乏新鮮感。香港電影現在有不同片種，很有新鮮感，希望大家入場支持港產片。」

余預告新片咀廖子妤

余香凝覺得著平底鞋最舒服，透露平時和老公外出吃飯，著平底鞋居多，就算穿高跟鞋高過另一半，對方亦不介意，「老公話最重要是靚，著高跟鞋可以突顯女性美，話我雙腳修長，著平底鞋一樣修長。他好老實，但間中都會講些甜言蜜語」。

問到和好姊妹廖子妤拍的「sheshe」電影進度？余香凝表示已殺青，雖然拍攝日數不多，但很難忘。二人相隔8年再合作，感覺舒服很多，「8年前和廖子妤合演《骨妹》，我們都是新演員，拍完後感前路茫茫，不知會否繼續有戲拍，我好幸運，獲大家愛惜，拍了很多作品，現在又有機會與廖子妤再合作。戲中有kiss鏡頭，牀上戲就先賣關子」。她下個月會到外地拍戲，逗留個半月，「結婚周年都不在香港，希望老公送驚喜。其實很矛盾，一方面不想離家太久，但劇本和團隊都很好，最終決定演出」。離港前，余香凝會盡量「補鑊」多陪伴小朋友，已計劃了很多活動，又會將小禮物藏在家中不同地方，讓一對子女尋寶，逗他們開心。

記者：柯美

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