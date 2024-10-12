王丹妮難忘天橋行騷多瘀事 余香凝出埠拍戲盼老公送驚喜

王丹妮剛拍竣一部電影，下周又投入拍另一部新片。問她是什麼戲種？她說：「暫時唔講得，大家好快便會知，部戲都有點趕。（賀歲片？）唔係我講呀。（有什麼演員？）大家估不到的對手，估到就不好玩，好易估到觀眾會缺乏新鮮感。香港電影現在有不同片種，很有新鮮感，希望大家入場支持港產片。」

余預告新片咀廖子妤

余香凝覺得著平底鞋最舒服，透露平時和老公外出吃飯，著平底鞋居多，就算穿高跟鞋高過另一半，對方亦不介意，「老公話最重要是靚，著高跟鞋可以突顯女性美，話我雙腳修長，著平底鞋一樣修長。他好老實，但間中都會講些甜言蜜語」。

問到和好姊妹廖子妤拍的「sheshe」電影進度？余香凝表示已殺青，雖然拍攝日數不多，但很難忘。二人相隔8年再合作，感覺舒服很多，「8年前和廖子妤合演《骨妹》，我們都是新演員，拍完後感前路茫茫，不知會否繼續有戲拍，我好幸運，獲大家愛惜，拍了很多作品，現在又有機會與廖子妤再合作。戲中有kiss鏡頭，牀上戲就先賣關子」。她下個月會到外地拍戲，逗留個半月，「結婚周年都不在香港，希望老公送驚喜。其實很矛盾，一方面不想離家太久，但劇本和團隊都很好，最終決定演出」。離港前，余香凝會盡量「補鑊」多陪伴小朋友，已計劃了很多活動，又會將小禮物藏在家中不同地方，讓一對子女尋寶，逗他們開心。

記者：柯美