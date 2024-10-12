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娛樂

初入行發展不似如期 借酒澆愁 譚俊彥事業登峰 不被勝利冲昏頭腦

【明報專訊】44歲視帝譚俊彥入行近25年，擁幸福家庭且事業發展順利，穩坐劇集男一，人緣與觀眾緣都不差，惹人羨慕。他絕非一帆風順，初入電影圈成績未如理想，後來到內地拍劇由低做起，又試過歌手夢一夜粉碎，日日借酒澆愁。昔日種種經歷啟發譚俊彥清楚知道成功非僥倖，不應被勝利冲昏頭腦。身為星二代的譚俊彥當初加入無綫，曾惹質疑靠父親狄龍（原名譚富榮）關係上位，他懶理閒言，心知父親退休多年，又很少出來見人做訪問，只想繼續過他的神隱生活，何來靠父親，「自從加入TVB，一直好努力做好自己。明白人紅是非多，一定有人喜歡和不喜歡你，我寧願選擇將時間投放在惜我的人身上」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

大學修讀廣告的譚俊彥未當演員前，曾加入商業電台做平面設計員，又在電影公司的美術部及宣傳部工作，更嘗試當幕後配音，累積寶貴工作和人生經驗，助他演戲時更易拿揑角色。學生時代的譚俊彥放棄選修熱門學科，選讀自己喜歡的藝術，一度惹家人不滿，「那時其他同學填寫大學申請表格，大多數報讀容易搵錢和出路較多的科目，偏偏我只申請了一間專讀美術的大學，結果沒有被立即取錄，只在候補名單，那刻真的感覺在人生交叉點」。

幸反叛期未受毒品誘惑

在外國讀書的反叛日子，譚俊彥曾將頭髮染成藍色，穿多個耳洞，但未有受到毒品誘惑，更自揭瘀事：「中學時與外籍同學打桌球，我們買了一支伏特加酒，人生第一次喝醉，還嘔吐在波枱上。之後覺得好醜，提醒自己以後飲酒也要節制。」他初入行被前輩張艾嘉嫌太內斂，反叫他多飲酒，將平日隱藏一面釋放出來。幾年前拍《十八年後的終極告白2.0》，其中一場講述與陳山聰的決裂爭執戲，兩人決定將原本飲咖啡換成飲紅酒，結果出來效果連監製也滿意收貨。

闖台灣樂壇 輸在普通話

貴為金馬影帝狄龍兒子的譚俊彥，入娛樂圈後非一帆風順，最難忘早年到台灣發展不似如期，經歷人生低潮，日日借酒澆愁，「當年跟舊公司完約，去過內地拍劇，我毅然放棄一切，簽約台灣公司（海蝶音樂台灣）做歌手。雖然有夾band唱歌經驗，但我最輸蝕普通話，加上同公司旗下有林俊傑和阿杜好唱得的歌手。簽約後足足花了一年時間籌備出碟，怎知唱片公司突然賣盤，結果解散出碟不成」。

封視帝翌日回餐廳洗碗

譚俊彥當年不忿在台灣白白浪費近兩年時間，做不成歌手打擊甚大，意志消沉，跟林秋離（張惠妹歌曲《聽海》填詞人）晚晚喝酒買醉，結果暴肥不少，「老闆同我講『這件事（解散）對你好，做人唔可以咁順風順水。』此後用了好多時間，想證明自己不會放棄做這行，有想過回台灣去證明自己，現在回想都幾好笑！」

人生的一場挫敗，造就今日的譚俊彥緊記保持清醒，不應被勝利冲昏頭腦，記得2021年出現突如其來的運氣，因為與韓劇《魷魚遊戲》男主角李政宰撞樣成全港熱話，同年憑《換命真相》封視帝，攀上事業巔峰，依然很理智，「得獎後沒有飄飄然感覺，還記得獲獎後翌日，因為餐廳不夠人手，我返去幫手洗碗，當時一邊洗碗一邊同自己講，其實任何事都沒有改變，得獎不是大件事」。

女兒不喜父演壞人拒捧場

譚俊彥以前常在社交網分享和家人及子女的生活日常，不過7歲長女Renee日漸長大，他開始有顧忌，「女兒說同學知道她爸爸是誰，有看我的劇。可惜自從我演過殺人和壞人的角色後，女兒好驚見到有不好的劇情發生在我身上，自此沒有再看我的劇，真的好傷心。反而細仔Rex有看，對爸爸是演員沒有太大反應」。

人父譚俊彥目前最擔心子女不肯講廣東話，於是與女兒一起培養閱讀習慣，父女齊齊做讀書分享，又陪兒子砌Lego當親子活動。家人擁幸福生活是譚俊彥工作的最大動力，寧願掙少點錢，回家食碗公仔麵已好開心，體會最緊要是身體健康和珍惜與家人一起。

為保持餐廳水準 拒開分店

譚俊彥於新劇《企業強人》飾演商界精英「徐道明」，企業營運手法以利益為首要，與陳豪所飾演的「趙愷」，相信以人為本的理想主義企業家對立，兩視帝上演商場爾虞我詐的心戰與財技。譚俊彥自嘲年輕時與劇中角色有少許相似，現實中與好友夾份合資經營西餐扒房，自覺不太適合做生意人，慶幸餐廳拍檔擁有多年商界經驗，共同處理業務時擔起平衡作用，「餐廳開業5年，慶幸總算捱過新冠疫情，我經常講『賺少些，但做靚啲』、『唔好炒人，我哋辛苦啲啦！』，性格上我似劇入面的陳豪角色，又似一隻牛偶爾橫衝直撞，例如對食物質素或對員工要求過高變得執著，試過因為嫌未夠滿意，將成碟食物直接倒落垃圾桶要求大廚再整過，處事上未夠圓滑，這方面仍需要學習」。

譚俊彥承認開分店可以掙更多錢，卻沒有此打算，寧願集中做好一間。身為老闆不介意親自落場幫手，皆因體會現今經營食肆存在好多困難因素，包括租金昂貴，疫後市民減少夜晚外出用膳，港人北上消費，入口食材價格上漲令成本不斷增加。為保持競爭力，譚俊彥唯有花心思不時推出新菜式，聆聽客人意見後改進，無論戲裏戲外都是一名企業強人。

地點提供：Forkers （灣仔）

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