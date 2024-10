【開箱】《魔戒：力量之戒2》 索倫攬炒中土世界 陌生人身分揭盅

【明報專訊】彼得積遜(Peter Jackson)執導的《魔戒》電影三部曲改編自托爾金(J.R.R. Tolkien)同名小說,全部叫好叫座,壓軸登場的《王者再臨》獲奧斯卡11項提名,結果全部奏凱,成為首部魔幻片贏得最佳電影;劇集《魔戒:力量之戒》(The Lord of the Rings: The Rings of Power)則以托爾金原著小說的中土第二紀元為藍本,亞馬遜2017年買下劇集版權,投資逾10億美元(約78億港元),擬拍成5季劇集,號稱史上最昂貴的電視製作。首季8集2022年在影視串流平台Prime Video上架,據報全球觀看人次破億,成為Prime Video史上最佳開播成績,但評價兩極,不少原著粉絲聲稱未看完結局便棄劇,爛番茄網站綜合491篇評論文章得分83%,成績相當不錯。第2季本月3日剛播結局,在爛番茄網無論專業評論和觀衆好感度都比上季進步,不過截稿前為止,Prime Video仍未表示續訂第3季。