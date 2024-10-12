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娛樂

【開箱】《魔戒：力量之戒2》 索倫攬炒中土世界 陌生人身分揭盅

【明報專訊】彼得積遜（Peter Jackson）執導的《魔戒》電影三部曲改編自托爾金（J.R.R. Tolkien）同名小說，全部叫好叫座，壓軸登場的《王者再臨》獲奧斯卡11項提名，結果全部奏凱，成為首部魔幻片贏得最佳電影；劇集《魔戒：力量之戒》（The Lord of the Rings: The Rings of Power）則以托爾金原著小說的中土第二紀元為藍本，亞馬遜2017年買下劇集版權，投資逾10億美元（約78億港元），擬拍成5季劇集，號稱史上最昂貴的電視製作。首季8集2022年在影視串流平台Prime Video上架，據報全球觀看人次破億，成為Prime Video史上最佳開播成績，但評價兩極，不少原著粉絲聲稱未看完結局便棄劇，爛番茄網站綜合491篇評論文章得分83%，成績相當不錯。第2季本月3日剛播結局，在爛番茄網無論專業評論和觀衆好感度都比上季進步，不過截稿前為止，Prime Video仍未表示續訂第3季。

都靈三世戴上魔戒變貪婪

《魔戒：力量之戒》是電影版的前傳，人物衆多，枝節龐雜，但無論攝影、配樂、美術、特技、動作，都不遜電影版，只是每集1小時，看一季8集幾乎等如看了電影三部曲的長度，對於一般觀衆確實不容易消化。首季主要講魔王「魔苟斯」戰敗，手下索倫失蹤，精靈國王宣布戰事結束，女戰士凱蘭崔爾深信索倫未除，必成隱患，她其後被南方大地的國王賀爾布蘭所救，兩人結盟，更說服精靈族打造力量強大的精靈之戒，以避免衰亡。上季最後一集最大的意外及戲劇效果，就是凱蘭崔爾發現賀爾布蘭其實就是索倫。另一條線則是陌生人（The Stranger）到底是誰，他法力強大，但又對自己身分毫無記憶，跟毛腳族的諾瑞結下友誼，兩人加上諾瑞好友普皮，一起踏上征途尋找答案。另外，凱蘭崔爾到了努曼諾爾國，說服攝政女王密瑞爾出戰南方大地拯救人類；凱蘭崔爾的精靈好友愛隆，跟矮人族都靈王子四世是摯交，並因此得到秘銀回到精靈國製造魔戒。努曼諾爾大將伊蘭迪爾，卻在南方大地與半獸人的戰役中，跟兒子伊西鐸失散。

據悉力量之戒共有20隻，分別是精靈3戒、矮人7戒、人類9戒和能讓索倫尋找和控制其他戒指的至尊魔戒；第2季開首，凱蘭崔爾發現索倫的真面目後，精靈國王認為只能戴上魔戒借力對抗索倫，愛隆反對，最老及最有智慧的精靈瑟丹認為自己、國王及凱蘭崔爾應各戴上魔戒，精靈的力量果然回復。事實上，跟愛隆一樣，認為魔戒有反控人心之能的，還有矮人族都靈王子四世和王妃蒂莎，他們看見戴上魔戒後的國王都靈三世愈來愈貪婪，為第2季結尾帶來悲劇。

精靈工匠 下場淒慘

其實第2季的悲劇與死亡，不止發生在矮人族身上；努曼諾爾國王駕崩，法拉松使計奪去密瑞爾的王位，伊蘭迪爾拒絕效忠新國王，法拉松誣衊密瑞爾與索倫結盟，下令逮捕所有效忠她的將領，伊蘭迪爾成功逃離努曼諾爾。不過下場最淒慘是精靈工匠凱勒布理鵬，索倫在第2季化身精靈安納塔到了伊瑞詹，迷惑凱勒布理鵬，要求他為人類鑄造魔戒，其實外面已經烽煙四起，半獸人大舉進攻伊瑞詹，愛隆率兵到此，即使有矮人族援兵，亦返魂乏術。另外，想剷除索倫的半獸人首領阿達爾，也中了索倫的陷阱而攻打伊瑞詹，索倫渴望有自己的軍隊，迷惑半獸人反過來除去阿達爾，他乘機控制半獸人。

第2季最欣喜的也許是身分神秘的陌生人，終於大展法力，雖然一度與諾瑞失散，卻遇上湯姆龐巴迪這原著中大受歡迎的角色，讓陌生人對自己身分及力量有所領悟，並在最後一集揭開他其實是甘道夫——《魔戒》電影系列中的巫師，相信若有第3季，甘道夫和矮人族、毛腳族、凱蘭崔爾、伊西鐸等的支線會逐漸連起。

強調光明重要 可戰勝黑暗

《魔戒：力量之戒2》強調光明的重要，都靈三世即使戴上魔戒後迷失，但一直相信光明的力量；精靈工匠凱勒布理鵬在精靈苦思如何擊敗索倫時曾說，戰勝黑暗的不是力量，而是光明；軍隊可能會崛起，人心可能會動搖，但光明永存，在光明之前，一切黑暗必將潰敗。

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