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娛樂

釜山影展閉幕 台片《小雁與吳愛麗》奪評審團大獎

【明報專訊】為期10天的第29屆釜山國際電影節，昨日於海雲台舉行閉幕儀式，由少女時代成員秀英及《紅天機》孔明擔任司儀。閉幕電影是新加坡導演邱金海新作《生後世》，由法國女星嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）與日本男星竹野內豐合演。

頒發給亞洲新導演的新浪潮獎，結果落在朴義雄執導韓片《清晨的海鷗》及The Maw Naing執導緬甸片《何以鴉雀無聲》身上，前者兼獲新浪潮觀眾獎。印尼片《Tale of the Land》拿下新浪潮單元國際影評人獎。林書宇執導、夏于喬和楊貴媚合演的台灣片《小雁與吳愛麗》與印度片《Village Rockstars 2》瓜分「金智奭獎」評審團大獎。香港出生的冼澔楊（Frankie Sin）憑《香港地攤，2019》與朴民秀和安建炯執導的《日與夜》，一起拿下最佳紀錄片。亞洲最佳短片獎由《儒林》及《冬季庭院》奪得。韓片《三年二學期》男星劉怡河及《哼唱》女星朴瑞允。則捧走年度演員獎。

今年釜山影展共放映來自63個國家及地區的224部電影，吸引14.5萬觀眾捧場，入座率84%。大會表示明年釜山影展會提前至9月17日開幕，並新設亞洲電影競賽單元。

相關字詞﹕釜山國際電影節

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