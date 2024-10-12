添密菲沙洛米演卜戴倫瞄準奧斯卡 新預告片曝光 香港明年上映

卜戴倫事迹並非首次搬上大銀幕，《追擊黑水真相》托德希尼斯（Todd Haynes）執導過《七人一個卜戴倫》，由《蝙蝠俠-黑夜之神》基斯頓比爾（Christian Bale）、《索命書》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）等6名演員，演繹不同面向的卜戴倫，更為姬蒂帶來奧斯卡最佳女配角提名及威尼斯影后等獎項。

《盧根》占士曼高執導

《盧根》占士曼高（James Mangold）執導的《A Complete Unknown》，不像《七人一個卜戴倫》走實驗路線，回歸傳統戲劇模式，今年7月電影公司發布首條預告片，就以添密菲沙洛米自彈自唱卜戴倫名作《A Hard Rain's A-Gonna Fall》為主軸，日前發放的新預告片則多了劇情的簡介，包括在添密菲唱出《Girl From the North Country》的歌聲下，他從明尼蘇達州隻身到紐約發展，認識了《壯志凌雲：獨行俠》蒙妮卡芭芭露（Monica Barbaro）飾演的民歌女歌手Joan Baez，不但有兩人在1963年Monterey民歌音樂節同台的片段，也有兩人咀嘴的親密鏡頭。有一幕添密菲半裸坐在牀上彈奏結他，並批評蒙妮卡的歌曲，「你的歌曲，就像掛在牙醫診所的油畫」，蒙妮卡反擊他，「你真是個衰人」。片段中添密菲有三角關係，《迷失某地》艾莉芬寧（Elle Fanning）扮演其另一女友Sylvie Russo，據悉此角是影射卜戴倫現實中當時的女友Suze Rotolo，後者當時亦出現在卜戴倫的專輯《The Freewheelin'》封面。

預告片段中講述卜戴倫自《Blowin' in the Wind》後大受歡迎，卻想轉往電結他方面發展，製作出《Like a Rolling Stone》，因而被部分樂迷視為民歌叛徒。先後兩條預告片都可見扮演「民謠之父」Pete Seeger的《飛鳥俠》愛德華諾頓（Edward Norton），估計他的戲分不少。另外，毒梟》男星保特荷博（Boyd Holbrook）飾演的Johnny Cash，亦有在最新預告片中亮相。

歌手傳記片近年受歡迎

雷米馬力（Rami Malek）憑《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》扮演Queen樂隊主音Freddie Mercury，贏得奧斯卡影帝後，《箭神》奧斯汀畢拿（Austin Butler）亦以已故巨星皮禮士利（Elvis Presley）的傳記片《貓王》（Elvis）獲金像影帝提名；扮演傳奇歌手受到關注，他們的金曲亦隨時翻紅，因此添密菲沙洛米被看好可繼《以你的名字呼喚我》後，有可能再次角逐奧斯卡影帝。