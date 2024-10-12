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娛樂

【娛樂場】《重生》 張家輝癲狂復仇 聯同阮經天除害

【明報專訊】影帝張家輝主演電影《重生》早前在內地暑假檔上映收逾4億人民幣（約4.4億港元），擊敗同期多部中外片，包括《異形：羅穆盧斯》（Alien：Romulus），以黑馬姿態突圍。劇情錯綜複雜，吸引觀眾追看，贏得口碑，前日（10日）在香港上映。

張家輝飾演的張耀被毒販迫害至家破人亡，為復仇成亡命之徒，與阮經天飾演的緝毒隊長安渡暗中合作，聯手「為民除害」，背後藏着一場精心佈置的「殺局」。在這個錯綜復雜的棋局中，每個人都可能是操縱者，也可能是被操縱的棋子。電影撲朔迷離的反轉劇情、身分成謎的角色設定，不少觀眾說：「不到最後一秒都猜不透結局。」

一通電話啟發創作靈感

馬浴柯2023年首次自編自導自演《怒潮》，跟張家輝與阮經天合作，今次再邀二人參演他的第二部自編自導自演作品，3人更見默契又有火花。馬浴柯表示拍《怒潮》時，與張家輝和阮經天合作非常愉快，「這次《重生》亦碰撞出新火花，大家一起『發癲』。電影中家輝哥（張家輝）進黑樓跟我見面的那場戲，他跳舞一幕，是家輝哥自己加的，小天（阮經天）也有加入一些自己的東西」。

馬浴柯透露《重生》的緣起來自張家輝一通電話，對方問他：「如果有一場葬禮，一邊是警隊，一邊是壞人，會是什麼樣的感覺？」他覺得張家輝講述的內容很有畫面，正與邪的極致對抗，又是他個人很喜歡的電影類型，因此決定拍這部戲。

馬浴柯開戲前查閱大量關於毒品的資料，片中的貧民窟下水道，原型來自美國拉斯維加斯「鼴鼠人」的住所，這些人常年蝸居在下水道附近，白天外出覓食，晚上回到地下，衛生環境惡劣。電影通過下水道極具象徵意義的場景，展現一班隱君子在毒品影響下的悲慘生活。他稱下水道場景不僅是片中罪惡滋生的陰暗角落，更是一班吸毒者逆境中尋求重生的起點。

女主角被下水道實景觸動淚腺

為還原場景真實感，劇組人員在海外實地勘察後，花費大量時間和精力搭建，力求還原下水道真實情况，將壓抑而危險的氣息通過銀幕傳遞給觀眾。女主角張榕容表示首次踏入下水道實景時，被惡劣環境觸動淚腺，體會到居住在此的吸毒者感受。

張家輝第二次跟馬浴柯合作，表示比上一次更有默契，合作相當愉快，「一直希望可以在工作上多變，無論題材、角色同造型。我在《重生》扮演一個為復仇的亡命之徒，在自導自演嘅《贖夢》飾演精神病患者，兩個角色都能夠滿足到我演戲嘅欲望！當然欲望係無止境，仍希望將來可以遇更多挑戰和更多好伙伴，一齊在電影路上追逐」。

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