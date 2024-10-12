認與富商老公關係亮紅燈 黃聖依哭訴3年前已想離婚

娛樂組

內地真人騷《再見愛人》記錄婚姻真實生活，剖析婚姻問題，為夫妻修補婚姻，帶給觀眾共鳴及反思。第四季邀得黃聖依和楊子、麥琳與李行亮、葛夕和劉爽，三對夫妻在18天的旅程，探討婚姻關係。

《再見愛人4》10月17日於芒果TV首播，預告片中黃聖依與楊子的對話成網上熱話。黃聖依說︰「這是我想離婚的第3年，我們真的捆綁太深了，就有點像《楚門的世界》（香港譯《真人Show》）這樣的感覺。」楊子亦直認婚姻出了問題︰「我和聖依在外人面前，婚姻狀態是成功的，但實際上，一地雞毛（亂七八糟）。」

楊子罵老婆胡說八道

黃聖依在其中一幕哭着說︰「他用他的方式套路我。」楊子不滿反擊︰「黃聖依，你要是再胡說八道，這個節目咱們就沒有錄下去的必要了。」黃聖依隨後表示：「我不想錄了，我想休息一下。」然後起身離開。另一幕，黃聖依說︰「他用他的思想來構建我，所以覺得我可能聽不到自己的聲音了。」楊子在鏡頭前也崩潰掩面痛哭，又有黃聖依對楊子拍膊頭安慰的鏡頭。網民對黃聖依和楊子參加《再見愛人4》大感意外，難相信在人前恩愛的二人會走到這一步。

夫妻兩年前發文露端倪

黃聖依2004年拍周星馳電影《功夫》走紅成「星女郎」，之後與公司鬧不快而要求解約，當時她被指有富商楊子背後支持，花了一年多時間成功解約。黃聖依其後跟楊子成立工作室並屢傳緋聞，2015年爆出黃聖依在楊子父親的喪禮上披麻帶孝，身邊還有兩人的大兒子，她後來承認已婚，據知兩人2007年結婚。

2022年七夕，黃聖依和楊子分別在社交平台發文，黃聖依的文章似藏頭詩串成「歲月如歌，各自安好」，楊子的帖文含「相見不如懷念」，兩人文末都寫下「新開始、新旅程」，上載的照片皆為獨照，當時被網友懷疑婚姻亮紅燈。今年初，黃聖依跟楊子夫妻檔直播帶貨，銷售慘淡成熱話。