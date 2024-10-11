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娛樂

宇多田光覓第三春 秘戀同齡藝術家 欽點合作專輯結緣 男友橫濱睇騷泄蜜

【明報專訊】今年8月來港開騷的日本樂壇天后宇多田光，雖然兩度離婚，依然相信愛情，日本雜誌《女性Seven》今期報道，現年41歲的宇多田光最近戀上同齡藝術家Yoshirotten（原名西由浩），除了欽點男方為今年發行專輯《Science Fiction》設計唱片封套外，又邀請他欣賞亞洲巡迴演唱會橫濱站演出。宇多田光近年移居英國，為了方便拍拖，據報Yoshirotten頻密穿梭日英兩地落力維繫感情，且看宇多田光「第三春」能否開花結果。

為慶祝出道25周年紀念，宇多田光今年4月推出入行首張精選大碟《Science Fiction》，7月再辦首個亞洲巡迴演唱會，直至9月1日圓滿結束。完騷後一個多月，日媒《女性Seven》爆出宇多田光有新歡，正是為她設計唱片封面的日本藝術家Yoshirotten。

據知情人士透露，宇多田光一向鍾情才華洋溢的藝術家，她對Yoshirotten作品大感興趣，主動提出合作建議，結果一拍即合，「她向Yoshirotten表達設計概念，對方交出作品，令她非常滿意；合作過程中，二人相處融洽，逐漸建立親密關係」。唱片推出之後，宇多田光與Yoshirotten繼續交往，並邀請對方出席8月31日在橫濱舉行的演唱會。

戀情曝光後，Yoshirotten剛好在家鄉鹿兒島舉行藝術展覽，昨日他如常透過社交媒體上載展覽場地和多媒體藝術品的照片，似未受緋聞影響心情。事實上，Yoshirotten到東京發展前，曾為地下樂隊Y.A.T.T.擔任DJ，跟宇多田光同樣熱愛音樂，他的藝名正是取材自英國樂隊Sex Pistols主音Johnny Rotten，難怪一見如故。另外，早在宇多田光來港開騷前，去年他率先在置地廣塲展出他的大型藝術裝置「Fluid Garden」，可見二人都與香港有緣。

Yoshirotten會否成為宇多田光的「第三春」？暫時仍是未知之數。回顧她15歲憑單曲《Automatic》出道，日本熱賣206萬張，一鳴驚人；翌年發行首張專輯《First Love》創下800萬張紀錄，至今無人能破。就在事業登頂之際，年僅19歲的她突然宣布與合作無間的MV導演紀里谷和明結婚，消息震撼亞洲，可惜這段關係僅維持5年便結束，她進軍歐美音樂市場亦鎩羽而回。2013年宇多田光母親藤圭子自殺身亡，令她大受打擊，翌年跟意大利調酒師Francesco Calianno再婚並誕下一子，貌似婚姻美滿，結果4年後再度離異。宇多田光今年推出新碟《Science Fiction》，因而結識新歡Yoshirotten，不少粉絲都祝福她事業愛情兩得意。

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