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娛樂

hater啟發創作新歌 吳保錡赤膊剖白小丑心聲

【明報專訊】ERROR成員吳保錡最近受網絡hater留言啟發，推出新歌《跑吧，小丑》，邀請好友參演黑白默片MV，「有個hater留言話我係跑步小丑，這個創意好高，啟發我要做這首歌」。新歌剖白小丑的荒誕演藝路，舞台聚光燈下有很多種表演者，其中最微妙的是小丑，只有小丑可以因錯誤而得到掌聲，也只有小丑有譁眾取寵的通行證。

向差利卓別靈致敬

保錡感激陳安立、黃凱逸、蘇皓兒與鄧子超參與演出，「大家在娛樂圈擔當不同崗位，但其實都同新歌《跑吧，小丑》裏面的小丑角色一樣，想在觀眾面前表現得更好。他們都拍過ERROR節目，陳安立拍過《ERROR自肥企画》，蘇皓兒拍過《ERROR自作業》，黃凱逸拍過導演阿輝的節目，每位都與ERROR息息相關」。MV特別以黑白默片模式拍攝，保錡稱想向差利卓別靈致敬，「因為他是第一代諧星笑匠」。

小丑妝被花姐讚靚仔

保錡與陳安立、黃凱逸及鄧子超MV中除扮演小丑，還赤膊出鏡，保錡解釋背後意義，「多名男角赤裸上身，因為大家現實中都是赤裸羔羊，不論做藝術家還是小丑，都已將自己的一切畀晒大家睇，就連人生、生活都毫無保留，想透過這一幕反問觀眾，大家仲想要啲咩？」

拍攝當日剛巧MIRROR在隔籬廠拍MV，保錡化小丑妝時，花姐（黃慧君）經過見到說：「嘩！靚仔咗咁多嘅？」保錡說：「跟住我就明，我化這個小丑妝係靚仔啲，佢講咗呢個事實，係幾開心。」

娛樂組

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