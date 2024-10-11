相隔年半再開紅館騷 憂門票滯銷 馮允謙含淚謝觀眾 向未婚妻示愛

記者：林蘊兒

馮允謙前晚演出頭場紅館騷，甫登場彈結他獻唱《尋找隱世巨聲》，不擅跳舞的他連唱兩首快歌一展舞技。馮允謙問台下觀眾有沒有看過前年他在九展舉行的演唱會和去年的紅館騷，因為僅相隔年半又再開騷，仍獲樂迷支持很開心又感恩，「開騷前很擔憂，好驚演唱會賣飛賣得唔好，又驚沒有新作品唱。慶幸去年演唱會後，好努力創作了10首新歌 」。

馮允謙之後獻唱多首情歌，唱到自己創作的英文歌《Preciously Mine》時，指向台下坐第一行的未婚妻Crystal唱出「love you」，用英文說：「我同你講！」當眾示愛，觀眾歡呼尖叫。冧完未婚妻，馮允謙與女舞蹈員面貼面跳辣身舞，又脫去外套，大曬麒麟臂。

Marf大露背騷性感

女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）任嘉賓，穿上大露背長裙與馮允謙合唱表現合拍。馮允謙表示在ViuTV節目《全民造星IV》認識Marf，當時已很欣賞她，大讚對方唱得又跳得，好想有機會合作。Marf讚馮允謙為演唱會練舞，跳得好好，馮允謙一臉尷尬笑說：「我是被迫的！」引得全場爆笑。

演唱會尾段，馮允謙再次感謝觀眾入場支持，眼濕濕說：「因為有好多騷可以睇，你們未必一定要來，多謝你們選擇來支持我。世界變得好快，時間亦過得好快，不知幾時再有機會開演唱會，我會記住今（前）晚這個珍貴難忘時刻，希望好快可以再見到大家。」然後唱出《會再見的》，邊唱邊強忍淚水，唱完忍不住落淚，低頭用手拭淚，場面感人。

自覺跳舞有進步

安歌環節，馮允謙再次與舞蹈員跳舞登場，問觀眾他整晚的跳舞表現值不值80分？有歌迷回答值100分。馮允謙開心說：「覺得自己跳舞有進步，沒想過要跳咁多隻舞，都係被迫跳……唔係，係鼓勵才對，多謝排舞師的耐性。」他希望自己的歌能成為別人人生的歌，給予大家正能量，最後獻唱《遠在眼前》、《給缺席的人唱首歌》和《在最好的時間做最好的你》，唱畢依依不捨離開舞台。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com