梅艷芳61歲冥壽 梅啟明宣布再婚

即場致電第二任妻子 無人接聽

梅啟明昨日在中環大會堂門外舉行記者會，稱準備與May May註冊結婚及大排筵席，希望梅媽出席婚宴。他斥侄仔收埋梅媽，早前曾報案，但證據不足不獲理會。對於第二任馬來西亞籍妻子Joey稱，跟他未辦妥離婚手續，若結婚即是重婚。他迴避問題，說與Joey多年沒聯絡，對方地址更改了，但稱沒有封鎖對方電話號碼，還即場致電給Joey，但未有人接聽。梅啟明否認貪錢，稱辦婚禮不打算花母親一分一毫。他亦表示沒犯重婚，但未能展示任何法律文件。

發誓「無嘢對阿梅同阿媽唔住」

梅啟明解釋在阿梅冥壽見記者，因想妹妹知他再結婚。問會否向天發誓沒對不起母親或妹妹，他立即說可以，但做錯OK手勢。他說做廚房多年，手指屈曲不能伸直，「我對住太陽發誓，在咁多傳媒面前，我無嘢對阿梅同阿媽唔住，一路以來我都係孝順阿媽！」他指若有半句大話便「天收」。May May稱開餐廳，跟梅啟明一起5年，又展示數年前與梅媽跳舞的片段，稱去年往醫院探梅媽，梅媽吩咐她照顧梅啟明，「我不是小三，好同情梅啟明破產，金錢上有援助他」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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