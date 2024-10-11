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娛樂

新編粵劇《秦淮瑣月》 梁非同文戲有壓力 王志良：未試過咁慘

【明報專訊】創意班主彭美施（施姐）過往3年共製作8齣粵劇，致力推動粵劇文化傳承。最近籌備新作品，邀請有「粵劇多面手」之稱的粵劇演員黎耀威合作，身兼編劇與導演，創作全新劇目《秦淮瑣月》，黃寶萱擔任音樂設計，吳美英任藝術總監，由梁非同、王志良、梁振文及梁燕飛演出，打造以音樂和舞蹈為主的浪漫唯美愛情故事，11月30日及12月1日假西九文化區戲曲中心大劇院上演。

故事感人 提醒觀眾帶紙巾入場

擔任《秦淮瑣月》出品人的施姐昨聯同台前幕後出席記者會公布詳情，眾人表示演感情細膩的劇目，難度挑戰比武打劇更高，預告此故事非常感動人心，提醒觀眾入場要帶定紙巾。王志良透露劇中先後被梁燕飛及梁非同拒愛，笑言未試過咁慘，兩名歌姬由他一手捧紅，卻離他而去。梁非同擔任正印花旦演程瑣月，坦言有壓力，文場戲不比武場戲易演，因必須令觀眾感受到他們之間的情感，其中一場跟12名舞蹈員共舞，表達唯美清新一面。特邀演出的花旦梁燕飛會驚艷出場，她稱自己一向演出硬橋硬馬，今次對她也是考驗。

黎耀威曾創作38齣不同劇本，他表示《秦淮瑣月》故事角色是虛構出來，比起一些有歷史背景的人物，他要花較多心思和時間去設計和寫劇本，結合音樂與舞蹈元素，挑戰十分大。黃寶萱喜歡天馬行空創作，今次故事寫關於歌女的成長，她嘗試加入很多創新的音樂編排，令演出更立體。資深粵劇名伶吳美英開心跟多名年輕一代演員合作，互相交流，盼為粵劇迷帶來新鮮感。

黎耀威創作全新故事挑戰大

資深演員廖國森認為，武打戲只要多熟習排練動作，觀眾能看得出，相反文戲要靠演技和內心戲表達，非常考驗演員功力，最希望能打動觀眾獲得共鳴。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕梁燕飛 梁振文 王志良 梁非同 秦淮瑣月 彭美施（施姐）

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