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娛樂

陳豪曬「魔音」對樂壇有交代 龔嘉欣好驚姜大衛

【明報專訊】陳豪、譚俊彥、張曦雯、龔嘉欣及姜大衛（John哥）等昨日到商場出席《企業強人》宣傳活動，吸引大批粉絲圍觀。龔嘉欣獲封「淚之女王」，稱本身不是易喊的人，每次拍喊戲壓力都很大，因想如何能帶出另一種層次和感覺給觀眾。她表示好驚John哥，有場戲要在對方面前熟讀法律更大壓力，怕甩漏不停NG累街坊。不過她讚John哥私下很好人，經常「萬歲」。

陳豪劇中大曬「魔音」，在K房唱《世間始終你好》，龔嘉欣讚陳豪可參加《中年好聲音4》。陳豪笑言練了10年，今次小試牛刀。樂壇是否欠他一個交代？他笑說：「是我對樂壇有交代才真。」龔嘉欣建議與陳豪唱劇集插曲，陳豪讚好，「作為歌手我會接受任何挑戰，其實有時登台也要有幾首歌傍身，我不敢講自己好唱得，只可以說唱得愈來愈認真」。

張曦雯自爆被譚俊彥激嬲

張曦雯透露拍墮胎戲時跟譚俊彥各執己見，不過最終經商量後順利解決問題。譚俊彥形容自己工作時像一頭牛橫衝直撞，看不到身邊發生什麼事，當時見張曦雯到場，就說這場戲要點做，令對方不開心，事後有道歉。

張曦雯表示首度跟譚俊彥合作，可能對她不夠信任，「我未到場，他已跟導演傾好點拍。他跟導演很熟，導演對我的信任沒那麼大及會質疑。我男仔性格有點執著和牛精，最終譚俊彥都讓我，經過磨合後已沒問題」。譚俊彥稱只激嬲張曦雯一次，已獲原諒。

記者：柯美

相關字詞﹕企業強人 姜大衞（John哥） 龔嘉欣 張曦雯 譚俊彥（Shaun） 陳豪

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