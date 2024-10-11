林子祥露雲娜任嘉賓 盧海鵬贈金句 賈思樂唱到70歲 盼紅館開Part 2

記者：柯美

攝影：劉永銳

賈思樂（Louie）開慈善演唱會除了獲好友狄寶娜摩亞專程來港捧場外，還有盧海鵬（鵬哥）、胡楓、羅蘭、薛家燕、毛舜筠、肥媽、李麗霞、陳敏兒、麥景婷、向海嵐、姜大衛與李琳琳夫婦等，早前身體不適入院的余慕蓮（魚毛）亦到場支持，精神不錯。

大唱經典英文金曲

賈思樂穿黑色西裝在舞蹈員伴舞下獻唱《Happy Together》為演唱會揭開序幕，他說：「50年，半個世紀啦，可以做同一行實在很難，做同一樣工作要努力和專心，但有努力和專心都沒用，都要有觀眾支持。」他大唱1970、1980年代經典英文金曲，還有一首國語歌及一首廣東歌。他表示國語歌《哭了》是在疫情隔離21日時聽到，十分喜歡，雖然國語歌非自己強項，但很努力學習，終於有機會公開獻唱。

阿Lam：我哋加埋150幾歲

林子祥（阿Lam）、露雲娜、韋綺姍、黃子雄及顏米羔擔任表演嘉賓。阿Lam打頭陣出場，先播出他的短片，之後驚喜現身，全場歡呼拍掌；兩人擁抱後，賈思樂稱阿Lam不喜歡交際、好少出街及早睡，所以安排這麼早出場。他衷心感謝老朋友阿Lam來撐他的50周年演唱會，稱致電邀請對方時，阿Lam一句「唔使講」就一口答應。阿Lam說：「開到50周年演唱會沒幾多個，我哋加埋150幾歲。」賈思樂不承認，稱最多140幾歲，並首次與阿Lam合唱《When will I see you again》。

數十好友上台星光熠熠

演唱會尾聲，大會推出生日蛋糕送驚喜，為本月1日剛度過70歲生日的賈思樂慶祝，到場的數十好友上台陪壽星切生日蛋糕，場面熱鬧。

身在海外的劉美君、楊寶玲及杜麗莎拍短片祝賀。賈思樂要求《蝦仔嗲哋》的「嗲哋」鵬哥即場贈他一句金句，鵬哥即說：「今（前）晚蝦仔變蝦佬，唱歌認真好。」賈思樂感動說：「在眾人祝福下切蛋糕，雖然已70歲，但最重要身體健康，70歲還有那麼多人愛惜好幸福。」他哽咽續說：「我在娛樂圈50年，好紅、好叻和掙好多錢，全部都不是，但得到一班朋友的友誼，衷心多謝他們，70歲仍能站在台上唱歌好感恩。」他在好友陪伴唱《Never Can Say Goodbye》。

預告下次有「勁人」現身

賈思樂騷後受訪，再次感謝圈中好友現身支持，「這個時刻很難得，好事成雙，入行50周年演唱會加70歲生日，很滿足，正如阿Lam所言，有幾多個人開到50周年演唱會」。

會否計劃開Part 2？賈思樂承認一場不夠喉，但當初都擔心無人買飛，因他很久沒亮相，又沒出新歌及拍劇，怎料門票很快便售罄。他感激劉德華仗義幫忙拍片呼籲，影片播出後，門票去得很快。他說還有很多人幫忙，包括陳百祥、肥媽及李麗霞等，「何時開Part 2要看場地檔期，未知是否繼續在文化中心舉行，或者在紅館呢？」他指紅館是歌手的夢想，本身未試過在紅館開個唱，嘉賓就做過。他透露今次很多朋友埋怨未獲邀請擔任嘉賓，所以下次會有些「勁人」現身。

韋綺姍與黃子雄認識賈思樂多年，對方開口就幫手。黃子雄說跟賈思樂很有淵源，同是10月1日生日。韋綺姍指介紹阿Lam出場的短片是黃子雄的構思。

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