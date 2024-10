林子祥露雲娜任嘉賓 盧海鵬贈金句 賈思樂唱到70歲 盼紅館開Part 2

記者:柯美

攝影:劉永銳

賈思樂(Louie)開慈善演唱會除了獲好友狄寶娜摩亞專程來港捧場外,還有盧海鵬(鵬哥)、胡楓、羅蘭、薛家燕、毛舜筠、肥媽、李麗霞、陳敏兒、麥景婷、向海嵐、姜大衛與李琳琳夫婦等,早前身體不適入院的余慕蓮(魚毛)亦到場支持,精神不錯。

大唱經典英文金曲

賈思樂穿黑色西裝在舞蹈員伴舞下獻唱《Happy Together》為演唱會揭開序幕,他說:「50年,半個世紀啦,可以做同一行實在很難,做同一樣工作要努力和專心,但有努力和專心都沒用,都要有觀眾支持。」他大唱1970、1980年代經典英文金曲,還有一首國語歌及一首廣東歌。他表示國語歌《哭了》是在疫情隔離21日時聽到,十分喜歡,雖然國語歌非自己強項,但很努力學習,終於有機會公開獻唱。

阿Lam:我哋加埋150幾歲

林子祥(阿Lam)、露雲娜、韋綺姍、黃子雄及顏米羔擔任表演嘉賓。阿Lam打頭陣出場,先播出他的短片,之後驚喜現身,全場歡呼拍掌;兩人擁抱後,賈思樂稱阿Lam不喜歡交際、好少出街及早睡,所以安排這麼早出場。他衷心感謝老朋友阿Lam來撐他的50周年演唱會,稱致電邀請對方時,阿Lam一句「唔使講」就一口答應。阿Lam說:「開到50周年演唱會沒幾多個,我哋加埋150幾歲。」賈思樂不承認,稱最多140幾歲,並首次與阿Lam合唱《When will I see you again》。

數十好友上台星光熠熠

演唱會尾聲,大會推出生日蛋糕送驚喜,為本月1日剛度過70歲生日的賈思樂慶祝,到場的數十好友上台陪壽星切生日蛋糕,場面熱鬧。

身在海外的劉美君、楊寶玲及杜麗莎拍短片祝賀。賈思樂要求《蝦仔嗲哋》的「嗲哋」鵬哥即場贈他一句金句,鵬哥即說:「今(前)晚蝦仔變蝦佬,唱歌認真好。」賈思樂感動說:「在眾人祝福下切蛋糕,雖然已70歲,但最重要身體健康,70歲還有那麼多人愛惜好幸福。」他哽咽續說:「我在娛樂圈50年,好紅、好叻和掙好多錢,全部都不是,但得到一班朋友的友誼,衷心多謝他們,70歲仍能站在台上唱歌好感恩。」他在好友陪伴唱《Never Can Say Goodbye》。

預告下次有「勁人」現身

賈思樂騷後受訪,再次感謝圈中好友現身支持,「這個時刻很難得,好事成雙,入行50周年演唱會加70歲生日,很滿足,正如阿Lam所言,有幾多個人開到50周年演唱會」。

會否計劃開Part 2?賈思樂承認一場不夠喉,但當初都擔心無人買飛,因他很久沒亮相,又沒出新歌及拍劇,怎料門票很快便售罄。他感激劉德華仗義幫忙拍片呼籲,影片播出後,門票去得很快。他說還有很多人幫忙,包括陳百祥、肥媽及李麗霞等,「何時開Part 2要看場地檔期,未知是否繼續在文化中心舉行,或者在紅館呢?」他指紅館是歌手的夢想,本身未試過在紅館開個唱,嘉賓就做過。他透露今次很多朋友埋怨未獲邀請擔任嘉賓,所以下次會有些「勁人」現身。

韋綺姍與黃子雄認識賈思樂多年,對方開口就幫手。黃子雄說跟賈思樂很有淵源,同是10月1日生日。韋綺姍指介紹阿Lam出場的短片是黃子雄的構思。

