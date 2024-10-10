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娛樂

【開箱】《企鵝人》 蝙蝠俠反派闖黑道 觀衆反應勝《小丑2》

【明報專訊】《Joker小丑》托德菲臘斯（Todd Phillips）執導，金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）與百變天后Lady Gaga合演的續集《小丑：雙瘋》，上周開畫，美國首周末票房3767萬美元（約3億港元）遜預期，爛番茄影評網站得分跌至不及格的33%；相比之下，同樣改編自DC超級英雄漫畫《蝙蝠俠》的外傳劇《企鵝人》（The Penguin），爛番茄評分高達94%，上月19日在串流平台HBO Go首播，錄得130萬觀看次數，上架短短11日突破1000萬大關，僅次於《龍之家族》和《最後生還者》，成為該平台單集最高收視季軍。

黑幫頭目遇害 地下秩序大亂

《吸血新世紀》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演新版《蝙蝠俠》，2022年上映叫好叫座，電影講述初出茅廬的蝙蝠俠，胼手胝足打擊罪惡，面對《怪獸與牠們的產地》哥連費路（Colin Farrell）飾演企鵝人、《陽光小小姐》保羅丹奴（Paul Dano）扮演謎語人等反派圍攻，如何殺出重圍。續集暫定2026年上映，外傳劇《企鵝人》上月率先登場，截稿前播出首兩集大獲好評，預計其他同類作品陸續有來。

曾經執導HBO劇集《東城夢魘》的克格蘇保（Craig Zobel），拍攝《企鵝人》首3集，質素肯定有保證。新劇故事發生在《蝙蝠俠》結局一星期後，由葛咸城市長遇害、謎語人炸毁海堤說起；位處低窪的平民區受到水浸影響，生活大受打擊，加上黑手黨首腦薩亞多利馬羅尼被捕，黑幫頭目卡曼費康尼又遇害，地下秩序大亂，他的酗酒兒子阿爾伯托趁機奪權，正好為費康尼手下「企鵝人」奧斯（哥連費路飾）提供一個絕佳的篡位機會。

奧斯是個心理變態的機會主義者，個性貪婪狡猾，加上機智過人，誓要登上葛咸城的黑道王座。奧斯先把嘲笑他的阿爾伯托槍斃，然後插贓嫁禍，把矛頭指向另一黑幫，企圖製造幫派鬥爭的混亂局面，好讓自己漁人得利。可是一波未平一波又起，費康尼的女兒、人稱「劊子手」的蘇菲亞（姬絲汀美利奧迪飾）剛從阿卡漢精神病院獲釋，驚聞阿爾伯托死訊，決心為弟報仇，心思細密的她很快就盯上奧斯，後者既要避免露出馬腳，但又想巴結對方，借助她在黑道的地位和勢力，增強自己謀反的本錢。

靠特技化妝 自毁俊臉

跟《蝙蝠俠》另一衍生作品《Joker小丑》相似，《企鵝人》並非賣弄特技或動作場面的超級英雄劇，它更似是《人在江湖》的黑幫題材，以奧斯如何在幫派的刀頭上打滾為主線，每集都要面對接踵而來的意外和難題；不過他詭計多端，天生就是「拆彈專家」，每個危急關頭，總能化險為夷，叫觀眾為他揑一把汗。

去年憑《伊尼舍林的女妖》提名奧斯卡最佳男主角的哥連費路，為了演好企鵝人角色，甘於自毀俊俏面孔，每日花上數個小時特技化妝，變成滿面瘡疤、身材臃腫的瘸子，配合這個獨特造型，令他演來得心應手，把企鵝人的陰險、狡猾、冷血個性表露無遺，同時顯露其內心脆弱一面，每當他在母親面前，彷彿變回無知孩提，他的撒嬌模樣，絕對值得擁有一座艾美獎或金球獎提名。

《企鵝人》叫好叫座，有傳DC電影公司打算乘勝追擊，繼續起用蝙蝠俠反派當主角，克格蘇保接受美媒訪問時稱，最想看到《蝙蝠俠》導演麥維斯（Matt Reeves）把經典奸角毒藤女（Poison Ivy）拍成獨立作品，「效果應該會很酷」。另據美媒Variety報道，曾在《蝙蝠俠：夜神起義》登場、湯哈迪（Tom Hardy）扮演暴力狂徒「班恩」，與《正義聯盟》彩蛋現身、祖曼堅尼路（Joe Manganiello）飾演冷血殺手「喪鐘」有望合演新片，只要保證二人不會載歌載舞，票房口碑應可超越《小丑：雙瘋》。

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