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娛樂

《饑餓鬥室2》收視高開 口碑不及上集 Netflix吹韓風《黑白大廚》三連冠

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公開9月30至10月6日的一周全球收視，非英語電影及節目大放異彩，西班牙片《饑餓鬥室2》（The Platform 2）以1940萬觀看次數，成為Netflix上周最多人收看的作品；韓國則包辦非英語節目收視榜三甲，前日播出賽果的烹飪比賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》，更連續3星期登頂。

《柏鳥小姐的童幻世界》以710萬觀看次數，在英語電影收視榜稱冠，但該片在港區Netflix暫未上架，紀錄片《越獄實錄：法外鴛鴦》及動畫《星夢動物園》分佔亞季。

《天作不合的我們》英語節目收視稱冠

英語節目方面，《C奶同學會》姬絲汀貝爾（Kristen Bell）伙拍《O.C.》阿當布迪（Adam Brody）主演的浪漫喜劇《天作不合的我們》，踢走兩周冠軍《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》，以1590萬觀看次數登頂；《怪物》錄得比《天》劇少280萬觀看次數，屈居亞軍；新上架的戀愛真人騷《盲婚試愛7》和校園同志劇《戀愛修課3》，分佔季殿，播出5星期的《模範愛侶》仍穩佔第5位。

西班牙片《饑餓鬥室2》本月4日在Netflix 上架，短短3日錄得1940萬觀看次數，不但在非英語電影收視榜稱冠，同時是上周Netflix最多人收看的節目，連帶上集亦以370萬觀看次數，位列第5。《饑餓鬥室》2020年曾在港上映，講述主角一覺醒來，發現自己身處直立式多層監獄的第48層，同倉只有一名老囚犯。每日定時囚室中間會降落載有食物的大平台，將上層囚犯吃剩的食物一層層依序送下來，所有囚犯需限時內搶食，由於食物有限，上層的人愈暴食，下層的人便愈飢餓。當年上映時口碑甚佳，其後在Netflix上架，首4周錄得5600萬戶收看，成績優異，隨即考慮開拍續集；去年宣布上集導演烏魯蒂亞（Galder Gaztelu-Urrutia）再次操刀，據悉《饑餓鬥室2》其實是前傳，講述神秘領導者掌控共333層的垂直監獄，並以充滿爭議及殘酷的手段分配食物，引發強烈反彈，新來的獄友捲入這場衝突之中，吃錯東西會面臨死亡的懲罰，為了保命主角將如何抉擇？《饑餓鬥室2》收視甚佳，但有網民批評它欠新意，只是重複上集的橋段，在爛番茄網站綜合17篇影評文章得分僅47%，與上集的81%相距甚遠。另外，瑞典片《弊傢伙搞錯咗》及土耳其《風月君子》則在非英語電影榜分佔亞季。

韓國包辦非英語節目三甲

非英語節目收視方面，三甲由韓國製作包辦，《黑白大廚：料理階級大戰》雖然由之前的490萬觀看次數回落至400萬，但連續3周稱冠，甚受歡迎；朴敘俊伙拍韓韶禧主演的《京城怪物2》以370萬觀看次數屈居次席，但上集亦上榜，佔第9位；丁海寅與鄭素敏合演的《媽媽朋友的兒子》則佔季軍。

冠軍大廚自認囂張 向亞軍道歉

另一方面，《黑白大廚：料理階級大戰》前日播出第11及12集最尾兩集，結果「拿坡里美味黑手黨」素人廚師權聖晙擊敗《鐵人料理》2010年冠軍李均（李愛德華），贏得冠軍及拿下180萬港元獎金。節目播出後，權聖晙在社交平台發文表示，「比起得獎喜悅，想先致歉及道謝」。他稱節目拍竣7個月，一直努力隱瞞賽果，節目上架後，自覺言行有點囂張，其他名廚卻很謙虛，從他們身上學習到很多。他表示對手很強，為了不表現怯懦，刻意虛張聲勢，如今會好好反省。他對李均既感謝又抱歉，對方的挑戰精神讓他佩服。屈居亞軍的李均也在社交平台回應，稱權聖晙實至名歸，比賽自有輸贏，毋須為此道歉，認為權要有自信，並再次祝賀他奪冠。「名嘴」劉在錫主持的有線頻道tvN節目《劉在街頭》昨錄影，兩人現身大談拍攝《黑白大廚》感受，預計下周三（16日）播出。此外，多名參賽廚師人氣急升，其中「料理狂人」尹南魯及「外送員廚師」林泰勳有傳會演出有線頻道ENA飲食節目《白種元的孤星淚》，現正在韓國各地區拍攝，預計11月播出。

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