AI製作新歌MV 百變黎明放笑彈

娛樂組

內地遊戲《黑神話：悟空》（《悟空》）今年8月上架全球熱賣，廣受好評。黎明（Leon）食正《悟空》熱潮，推出新歌《七十二變》。12月迎58歲的黎明貼地潮玩AI製作MV，以多變造型亮相大放笑彈，十分驚喜，包括化身成動漫《火影忍者》角色「鼬太知」、湯漢斯（Tom Hanks）於電影《劫後重生》的角色「Chuck」、《功夫》包租婆、《阿拉丁》燈神、《破壞之王》斷水流大師兄、《賭神3之少年賭神》高傲和悟空等。

只有黎明可以超越黎明

粉絲大讚黎明有創意，留言：「MV滿滿用心的細節，好感人！ 明就明，唔明就黎明！」也有人說：「只有黎明可以超越黎明！」黎明在facebook留言︰「秋風起！巴BQ！咪着涼！燒燶咗！禁食佢！出新歌之黑話題：『七十二變』。」

《七十二變》由WE5作曲、林日曦填詞，何丙監製及與WE5聯合編曲。林日曦在社交平台貼出多張黎明在MV中的變身照片，留言︰「我份人自問已經算喪，但黎喪明，永遠身處另一個維度，邊有人個MV咁樣樣㗎……」黎明將於10月26、27日在廣州舉行演唱會，不知到時會否獻唱新歌《七十二變》。