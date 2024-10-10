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娛樂

AI製作新歌MV 百變黎明放笑彈

【明報專訊】黎明（Leon）昨日推出新歌《七十二變》，MV以AI（人工智能）製作帶來驚喜，在YouTube上架12小時點播次數逾10萬。工作以外極低調的黎明對上一次更新個人社交平台是去年8月，昨日他突然「現身」，留言：「秋風起！巴BQ！咪着涼！燒燶咗！禁食佢！出新歌之黑話題：『七十二變』。」歌迷看帖文後，隨即廣傳兼讚新歌MV。為《七十二變》填詞的林日曦封黎明為「黎喪明」，稱對方永遠身處另一個維度。

娛樂組

內地遊戲《黑神話：悟空》（《悟空》）今年8月上架全球熱賣，廣受好評。黎明（Leon）食正《悟空》熱潮，推出新歌《七十二變》。12月迎58歲的黎明貼地潮玩AI製作MV，以多變造型亮相大放笑彈，十分驚喜，包括化身成動漫《火影忍者》角色「鼬太知」、湯漢斯（Tom Hanks）於電影《劫後重生》的角色「Chuck」、《功夫》包租婆、《阿拉丁》燈神、《破壞之王》斷水流大師兄、《賭神3之少年賭神》高傲和悟空等。

只有黎明可以超越黎明

粉絲大讚黎明有創意，留言：「MV滿滿用心的細節，好感人！ 明就明，唔明就黎明！」也有人說：「只有黎明可以超越黎明！」黎明在facebook留言︰「秋風起！巴BQ！咪着涼！燒燶咗！禁食佢！出新歌之黑話題：『七十二變』。」

《七十二變》由WE5作曲、林日曦填詞，何丙監製及與WE5聯合編曲。林日曦在社交平台貼出多張黎明在MV中的變身照片，留言︰「我份人自問已經算喪，但黎喪明，永遠身處另一個維度，邊有人個MV咁樣樣㗎……」黎明將於10月26、27日在廣州舉行演唱會，不知到時會否獻唱新歌《七十二變》。

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